Wirtualna Polska z Polskim Komitetem Olimpijskim. Specjalny program "Prosto z Igrzysk" (wideo)

• Wirtualna Polska jest partnerem medialnym Polskiej Kadry Olimpijskiej w nadchodzących XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

• Podczas ich trwania serwis WP SportoweFakty będzie emitował program "Prosto z Igrzysk", a wysłannik redakcji zrelacjonuje wydarzenia prosto z Pekinu.

Redakcja sportowego serwisu Wirtualnej Polski po raz kolejny zjednoczy siły w relacjonowaniu ważnego wydarzenia. Bezpośrednio z Pekinu relacje przesyłać będzie specjalny wysłannik, Dawid Góra. Serwis WP SportoweFakty przygotował dla użytkowników program na żywo poświęcony wydarzeniu - "Prosto z Igrzysk". Poprowadzi go Marcin Musiał. Pierwsze wydanie zostanie pokazane 6 lutego po zakończeniu konkursu skoków. Na czas trwania Igrzysk na Stronie Głównej WP pojawi się boks wydarzeniowy oraz specjalnie dedykowana sekcja.- mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny WP SportoweFakty,zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski.Wirtualna Polska w ubiegłym roku podpisała umowę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Objęła ona współpracę podczas zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio i nadchodzących Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wirtualna Polska ma prawo do tytułu Partnera PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz prawo do wizerunku zawodników w stroju Reprezentacji Olimpijskiej.Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związkówi Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie - szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.