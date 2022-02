Luty w HBO GO. "Wychowane przez wilki 2", "Genialana przyjaciółka 3", "Snowfall 5" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na luty 2022, dzień po dniu

Nowości lutego w HBO GO (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery nowego sezonu serialu Max Originalopowiadającego o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie. Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b. Inną premierą miesiąca będzie nowy, trzeci już sezon- serialu opartego na cyklu powieści Eleny Ferrante przedstawiającego historię trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.W Walentynki swoją premierę będzie mieć drugi sezon uczciwego i pełnego humoru podejścia do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby'ego. W serialu, bo o nim mowa, tym razem w rolach głównych zobaczymy Patricię Clarkson i Brendana Gleesona. Inną opowieścią o skomplikowanej relacji będzie też powracający z finałowym sezonem serial. To historia z Sandrą Oh oraz Jodie Comer w rolach agentki MI6 oraz zabójczyni, które łączy skomplikowana historia, ale przede wszystkim obopólna obsesja na swoim punkcie. Innym serialem powracającym z nowym sezonem będzie, czyli antologia HBO Asia składająca się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji. Do HBO GO wróci też serialopowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. W lutym swoją premierę będzie mieć także nowy sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver -. W programie gospodarz, jak zawsze, zaprezentuje swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie też premier filmowych. Będzie wśród nich, czyli opowieść o Richardzie Williamsie (w tej roli świetny Will Smith), niezrażającym się problemami ojcu, który wychował dwie najbardziej utalentowane sportsmenki wszech czasów - Venus i Serenę - i zmienił oblicze tenisa. Kolejną premierą będzie film- to prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone coraz bardziej widocznymi rasowymi podziałami. Nowością lutego będzie również najnowszy film reżysera głośnego horroru Obecność Jamesa Wana -. Obraz opowie o Madison, którą prześladują przerażające wizje brutalnych morderstw. Pewnego dnia kobieta uświadamia sobie, że koszmary, które budzą ją w środku nocy są obrazem rzeczywistości. W lutym do serwisu HBO GO dodany zostanie także najnowszy film Clinta Eastwooda, w którym artysta nie tylko stanął za kamerą, ale także wystąpił w roli głównej. To historia Mike'a Milo, niegdyś wielkiej gwiazdy rodeo, który na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego syna. Fanów Angeliny Jolie na pewno ucieszy kolejna nowość nadchodzącego miesiąca, czyli produkcja zatytułowana. W filmie aktorka wciela się w rolę strażaczki próbującej pomóc przerażonemu dwunastolatkowi, którego ściga dwóch morderców.Również dla amatorów filmów z różnych zakątków świata oraz kina festiwalowego przygotowana została selekcja ciekawych propozycji filmowych. Jedną z nich będzie nagrodzony na festiwalach filmowych Tribeca oraz w Vancouver obraz z Agnieszką Grochowską w roli głównej. To historia 35-letnia Polki opiekującej się nestorem rodu w pięknej rodzinnej willi w Szwajcarii. Kobieta ma wgląd w intymne szczegóły życia wszystkich domowników. Tak intymne, że pewnego dnia niespodziewanie zachodzi w ciążę. Inną nowością będzie- bohaterka tego filmu jest uzdrowicielką, pustelniczką i pijaczką, która wzbudza w ludziach strach. Wszyscy jej unikają, choć w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich dolegliwości.opowie natomiast historię dziewczynki, która ucieka z rodziny zastępczej. 12-letnia Alicia próbuje odnaleźć swojego bezdomnego i chorego psychicznie ojca, który po odejściu ze służby w wojsku żyje na ulicach Los Angeles. Kolejną premierą będzie bułgarski film, który opowie o pewnej wdowie, polującej w lesie nieopodal tureckiej granicy, która wpada na migranta z Afryki, a spotkanie to zmienia raz na zawsze ich życie. Innym tytułem będzie, czyli oparty na prawdziwych wydarzeniach zapis duchowej podróży wrażliwego młodego mężczyzny, który po upadku komunizmu jest świadkiem serii brutalnych wydarzeń w Rumunii.to film przedstawiający historię studentki Asli, która poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach do czasu, gdy mężczyzna podejmuje decyzję, która wstrząsa światem.Dla miłośników dokumentów przygotowany został m.in. nowy serialprzedstawiający sprawę z 1979 roku, kiedy to trzy młode kobiety zginęły w serii brutalnych morderstw w Fall River w stanie Massachusetts. Rzekomą winą obarczono wtedy satanistyczny kult praktykujący składanie ofiar z ludzi. 