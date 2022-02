Canal+ na luty. "Śniegu już nigdy nie będzie", "Bodyguard i żona zawodowca", "Cwaniak z Hollywood", "Furioza"

Łukasz Szewczyk

• Premiery lutego na antenach Canal+

• Wśród filmowych premier m.in. "Śniegu już nigdy nie będzie", "Bodyguard i żona zawodowca", "Cwaniak z Hollywood", "Świnia", "Planeta Singli. Historia ósma. Noc w Amsterdamie", "Cwaniak z Hollywood"

Wydarzeniem miesiąca w Canal+ jest miniserial(od 4 lutego Canal+ Online, od 19 lutego Canal+ Premium). Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) - kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.Z ostatnim epizodem wraca(od 13 lutego). Piotr przyjeżdża w delegację do Amsterdamu, by ratować swoją małą firmę gamingową. Nieudana prezentacja przed inwestorem kończy się zapijaniem strachu o los biznesu w miejscowym barze. Wspólnie ze znajomymi świętuje też urodziny. To właśnie koledzy w ramach prezentu postanawiają założyć mu fałszywe konto na Planecie Singli i umówić go na przygodne spotkanie z Sylvii. Według umieszczonych na profilu informacji Piotr jest poszukiwaczem przygód i szefem firmy podróżniczej. Jak będzie wyglądało jego spotkanie z piękną Holenderką? Czy fatalny dzień zmieni się w najlepszą noc w jego życiu?Premierę będzie miał polski kandydat do Oscara, nagradzany film(27 lutego). Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. W obsadzie Maja Ostaszewska, Agata Kulesza.Wśród filmowych propozycji także(28 lutego). Michael Bryce (Ryan Reynolds) postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia (Salma Hayek) - żona jego byłego klienta Dariusa (Samuel L. Jackson). Dzika, piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna od swojego męża. Koszmar Bryce'a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje w koszu na śmieci.Pojawi się także(5 lutego), Producent filmowy Max Barber (Robert de Niro) od wielu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko filmów. Nawet po największej klapie (czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść na swoje. Tym razem jednak sytuacja jest podbramkowa, bo Max winien jest forsę mafii i szansa na szczęśliwe zakończenie niepokojąco się oddala. Krótko mówiąc albo znajdzie się kasa, albo to Max się znajdzie... w betonowych butach na dnie oceanu.Wśród premier thriller(12 lutego). Rob (Nicolas Cage) wiedzie spokojne życie w lesie, a jego jedynym towarzystwem jest... świnia. Razem tworzą niezawodny duet, tropiąc wyjątkowo cenne trufle. Sprawy się komplikują, gdy na ich teren wkraczają lokalni gangsterzy. W brutalnej walce Rob zostaje mocno poturbowany, a jego ukochane zwierzę uprowadzone. Do czego zdolny jest człowiek, aby ratować ostatnią istotę, którą kocha? Droga do ratunku prowadzi przez mroczne ulice Portland i skrzętnie skrywane tajemnice. Niektóre z nich rzucą również światło na zagadkową przeszłość Roba.Nie zabraknie także nowości serialowych.(od 11 lutego) to francuski serial o niełatwym życiu w świecie rapu błyskawicznie wraca z drugim sezonem. Ledwo skończyliśmy opowieść o Apashu i jego błyskotliwej karierze, a już czas na jej ciąg dalszy. Tym razem przed nami dziewięć odcinków, w których zawarta została historia przyjaciół głównego bohatera z pierwszego sezonu. William i Brahim rok po tragicznej śmierci Apasha, w założonej przez siebie wytwórni upamiętniającej młodego rapera - Apash Music próbują wypromować kolejną gwiazdę francuskiego rapu - tym razem młodą dziewczynę. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ jeszcze żadnej kobiecie nie udało się zaistnieć w świecie francuskiego rapu. Sara używająca pseudonimu "Lalpha" ("chciwa") jest zdolną, samotną matką. Jak okazuje w miarę rozwoju wydarzeń, osiągającą coraz większą popularność raperkę również dogania jej mroczna przeszłość...(od 1 lutego) to czteroodcinkowy australijski miniserial łączący elementy akcji, komedii i dramatu, w którym śledzimy losy kilku jakże różnych bohaterek splatające się w naszyjnikowej aferze. Podczas urodzinowego przyjęcia dla dzieci w luksusowej willi na przedmieściach Sydney wybucha pożar. Szybko okazuje się jednak, że był to tylko sabotaż, którego celem był sejf, a w nim - warty wiele milionów naszyjnik pewnej filipińskiej bizneswoman.(od 2 lutego). Detektyw Colin Sutton powraca w kolejnym śledztwie. Oparty na faktach brytyjski miniserial "Manhunt" z 2019 r. był wierną i ciekawą ekranizacją śledztwa w sprawie zabójstwa francuskiej studentki, które miało miejsce w 2004 r. Oparta na wspomnieniach detektywa opowieść zdobyła dwie nagrody BAFTA i sporą popularność. Zdecydowano więc jeszcze raz sięgnąć do wspomnień Suttona i nakręcić serialową wersję innego ze śledztw, które prowadził. Tym razem w czterech odcinkach jesteśmy świadkami trwającej kilkanaście lat sprawy seryjnego gwałciciela Delroya Granta, który długo terroryzował południowo-wschodni Londyn. W rolę przestępcy wcielił się nigeryjski aktor Jude Akuwudike znany wcześniej m.in. z filmów "Sahara", "Beast of No Nation", czy ostatnio z "Gangów Londynu".Z kolei(od 7 lutego) to drugi sezon błyskotliwego hiszpańskiego serialu kryminalnego rozgrywającego się na najmniejszej z odległych wysp Archipelagu Kanaryjskiego - El Hierro. Po pierwszym sezonie, w którym bezkompromisowa sędzia śledcza Candela Montes podejmuje sprawę śmierci młodego chłopaka, przed widzami ponowne spotkanie z bohaterami. Nadszedł bowiem czas na rozprawienie się w końcu z procederem handlu narkotykami, w który uwikłany jest lokalny biznesman. Mała, zamknięta, wyspiarska społeczność poznała już Candelę. Czy jednak pozwoli jej na rozwikłanie narkotykowego układu sięgającego aż do wybrzeży Teneryfy?Kolejna serialowa propozycja to(od 16 lutego). Pożary buszu w Australii to jedna z największych klęsk żywiołowych, które nawiedziły ten kontynent. Oparty na faktach zeszłoroczny sześcioodcinkowy serial telewizyjny to fabuły nawiązujące do konkretnych pożarów, które w sezonie 2019-2020 doprowadziły do ludzkich tragedii. Wtedy głośno o nich było w światowych mediach, a dziś możemy zobaczyć z jaką determinacją walczyli z nimi młodzi strażacy i jak na ten trudny do okiełznania żywioł reagowali mieszkańcy Australii. Serial doceniono zaraz po realizacji i zdobył on wiele lokalnych australijskich nagród telewizyjnych.Z koleiprzygotował premiery polskich filmów dokumentnych. Pierwsza propozycja to(5 lutego). Twórcy wraz z Barbarą Krafftówną odwiedzają jej magiczną krainę. Zamieszkują ją duchy przeszłości, Starsi Panowie, lecz nade wszystko niezapomniane kreacje teatralne, serialowe i filmowe. Z kolei(12 lutego) to nominowany do Orła 2020, Zdobywca nagrody specjalnej na OFF CAMERA i Media Award Kreacyjny film dokumentalny - podróż w głąb podświadomości miejskiej. Wybrani mieszkańcy uczestniczą w sesjach na kozetce. Zaczynając niewinnie, od udzielania odpowiedzi... Kolejna propozycja to(19 lutego). Nagroda dla najlepszego polskiego filmu na festiwalu Millenium Doc Against Gravity Matka z córką mieszkają w surowych warunkach, z dala od ludzi. Funkcjonują zgodnie z rytmem pór roku, wśród psów, kotów i kóz oraz duchów umarłych. Natomiast(12 lutego, Canal+ Premium) to film dokumentalny o Aleksandrze Roli - wyjątkowej i bezkompromisowej zawodniczce MMA, która ku zdumieniu całego środowiska, w ciągu roku pokonała w Polsce wszystkie przeciwniczki, mimo że trenować zaczęła niewiele wcześnie.Dodatkowo w Walentynki Canal+ Dokument pokaże film(14 lutego). Dokument opowiada o tym jak naprawdę kochali się arystokraci w czasach epoki georgiańskiej i regencji. Korzystając ze scenografii i lokacji serialu "Bridgertonowie", dodając komentarze historyków i badaczy kultury film zajrzy do sypialni przedstawicieli współczesnych Jane Austin.• od 1 lutegoMiasto (Canal+ Premium)Podejrzane s 1 odc. 1 i 2 (Canal+ Seriale)• od 2 lutegoManhunt: operacja Minstead odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Granice (Canal+ Film)Prawdziwe polowanie na Czerwony Październik odc. 1 (Canal+ Dokument)• od 3 lutegoUwikłana (Canal+ Premium)• od 4 lutegoPołączenie s. 2 odc. 5 (Canal+ Premium)Valide odc. 9 i 10 (Canal+ Premium)• od 5 lutegoCwaniaki z Hollywood (Canal+ Premium)Krafftówna w krainie czarów (Canal+ Dokument)• od 6 lutegoSkąd się biorą sny (Canal+ Premium)Nocny konwój (Canal+ Premium)• od 7 lutegoZabójstwo JFK - nowe fakty (Canal+ Premium)"Hierro" s. 1 odc 1 i 2 (Canal+ Seriale)• od 8 lutegoLekcje języka (Canal+ Premium)Podejrzane s 1 odc. 3 i 4 (Canal+ Seriale)• od 9 lutegoManhunt: operacja Minstead odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Autostrada nadziei (Canal+ Film)Prawdziwe polowanie na Czerwony Październik odc. 2 (Canal+ Dokument)• od 10 lutegoOkrutnie brzydcy i źli (Canal+ Premium)• od 11 lutegoPołączenie s. 2 odc. 6 (Canal+ Premium)Valide sezon 2 odc. 1 - 3 (Canal+ Premium)Klątwa Von Dutcha. Marka, za którą można umrzeć odc. 1 (Canal+ Dokument)• od 12 lutegoŚwinia (Canal+ Premium)Martwa Natura (Canal+ Dokument)• od 13 lutegoPlaneta Singli. Osiem historii, odc 8: Noc w Amsterdamie (Canal+ Premium)• od 14 lutego"Hierro" s. 1 odc 3 i 4 (Canal+ Seriale)Seks i romantyczność (Canal+ Dokument)• od 15 lutegoOn i ona (Canal+ Premium)Zwyczajny Joe s. 1 odc. 1 i 2 (Canal+ Seriale)• od 16 lutegoBusz w ogniu odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Krewni (Canal+ Film)• od 17 lutegoPowrót w ciemności (Canal+ Premium)• od 18 lutegoPołączenie s. 2 odc. 7 (Canal+ Premium)Valide sezon 2 odc. 4 i 5 (Canal+ Premium)Klątwa Von Dutcha. Marka, za którą można umrzeć odc. 2 (Canal+ Dokument)• od 19 lutegoFurioza 1 i 2 (Canal+ Premium)Bukolika (Canal+ Dokument)• od 20 lutegoFurioza 3 i 4 (Canal+ Premium)• od 21 lutegoFuria (Canal+ Premium)"Hierro" s. 1 odc 5 i 6 (Canal+ Seriale)Czy da się to zjeść? odc. 1 i 2 (Canal+ Dokument)• od 22 lutegoKonferencja w Wannsee (Canal+ Premium)Zwyczajny Joe s. 1 odc. 3 i 4 (Canal+ Seriale)• od 23 lutegoBusz w ogniu odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Untogether (Canal+ Film)• od 24 lutegoWindykator (Canal+ Premium)• od 25 lutegoPremiera: Połączenie s. 2 odc. 8 (Canal+ Premium)Premiera: Valide sezon 2 odc. 6 i 7 (Canal+ Premium)Klątwa Von Dutcha. Marka, za którą można umrzeć odc. 3 (Canal+ Dokument)• od 26 lutegoBodyguard i żona zawodowca (Canal+ Premium)• od 27 lutegoŚniegu już nigdy nie będzie (Canal+ Premium)• od 28 lutegoCzy da się to zjeść? odc. 3 - 5 (Canal+ Dokument)