Puchar Narodów Afryki w Viaplay: Trzy potęgi i kopciuszek walczą o finał

Łukasz Szewczyk

• W środę i czwartek odbędą się dwa półfinałowe mecze Pucharu Narodów Afryki: Burkina Faso - Senegal i Kamerun - Egipt

• Rewelacją turnieju jest Burkina Faso, które w drodze do półfinału wyeliminowało faworyzowaną Tunezję

Senegal to finalista poprzedniej edycji Pucharu Narodów Afryki. W ćwierćfinale zatrzymał sensacyjnie przebijającą się przez kolejne fazy turnieju Gwineę Równikową, wygrywając 3:1. Teraz Senegalczycy, 20. drużyna światowego rankingu FIFA, zagrają z 60. na świecie Burkina Faso.To rewelacja i czarny koń tej edycji. W drodze do półfinału Burkina Faso 1:0 pokonało faworyzowaną Tunezję. Gola strzelił Dango Ouattara, który jednak przeciwko Senegalowi nie zagra, bo później został ukarany czerwoną kartką. Mecz Burkina Faso - Senegal w środę o 20.00 na Viaplay.plA w czwartkowy wieczór dojdzie do powtórki finału z 2017 roku, gdy Kamerun 2:1 wygrał z Egiptem w turnieju w Gabonie. Teraz Kameruńczycy są gospodarzami rozgrywek i jednymi z faworytów do tytułu. W rankingu FIFA Egipt jest 45., Kamerun 50. Egipcjanie sięgali po Puchar Narodów Afryki siedmiokrotnie, ale poprzednio ponad 10 lat temu, w 2010 roku.Gwiazda reprezentacji Egiptu i Liverpool FC Mohamed Salah w ćwierćfinale błyszczał w wygranym 2:1 po dogrywce meczu z Maroko, zdobywając bramkę i notując asystę przy decydującym golu Mahmouda Trezegueta. Z kolei Kamerun 2:0 pokonał Gambię, a dwie bramki zdobył Karl Toko Ekambi, napastnik Olympique Lyon. Starcie afrykańskich potęg Kamerun - Egipt już w czwartek o 20.00, transmisja z polskim komentarzem na platformie Viaplay.W środę od 19.30 platforma streamingowa Viaplay przygotowała specjalne studio Pucharu Narodów Afryki, z udziałem Justyny Kostyry, Michała Zachodnego, Michała Borkowskiego i Macieja Nędzi. Finał Pucharu Narodów Afryki odbędzie się w niedzielę o 20.00. Wcześniej, o 17.00, przegrani z półfinałów zagrają o trzecie miejsce. Decydujące spotkania również będzie można na żywo z polskim komentarzem oglądać w Viaplay.Środa (2 lutego):• godz. 20:00komentują Mariusz Hawryszczuk i Maciej NędziCzwartek (3 lutego):• godz. 20:00komentują Marcin Borzęcki i Marcin Kupczak