Remigiusz Mróz: Scenariusze do ekranizacji serii "W kręgach władzy" są gotowe

Łukasz Szewczyk

• Popularny autor kryminałów nie ukrywa, że współpraca na linii pisarz - producenci serialu sprawia mu dużą satysfakcję

• Scenariusze do ekranizacji serii "W kręgach władzy" są gotowe, obsada jest w trakcie kompletowania i myślę, że w tym roku uda się już wejść na plan filmowy

Potyczki polityczne rozgrzewają emocje wielu osób, stąd też polscy filmowcy chcą dać naszą krajową odpowiedź na "House of Cards". Idealny materiał na scenariusz znaleźli w twórczości Remigiusza Mroza. Seria "W kręgach władzy" doczeka się więc wkrótce ekranizacji.- mówi agencji Newseria Lifestyle Remigiusz Mróz.To już nie pierwsza jego książka, która zainteresowała filmowców. Pisarz cieszy się ze współpracy z producentami i zapewnia, że zawsze obowiązkowo ogląda seriale kręcone na podstawie swoich powieści. Jest ciekawy wizji twórców i z przyjemnością obserwuje to, jak jego bohaterowie - czasem w nieco innym wydaniu - spisują się na szklanym ekranie. Te produkcje mają swoje scenariusze, które w niektórych momentach odbiegają od fabuły książki, i właśnie to jego zdaniem jest wartość dodana, która sprawia, że on sam w skupieniu zasiada przed telewizorem.- mówi Remigiusz Mróz.Pisarz przyznaje, że dość często ogląda różne seriale kryminalne i nie ukrywa, że czasem czerpie z nich inspiracje do swojej pracy.- dodaje.Obecnie na platformie Player.pl można oglądać serial "Behawiorysta" na podstawie książki Remigiusza Mroza.