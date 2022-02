"Przegląd Sportowy", Onet Sport i "Fakt" na zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie

Łukasz Szewczyk

• Codzienne relacje na żywo, specjalne wydania programu "Misja Sport", "Onet Rano w Pekinie", cykle redakcyjne, a także "Skarb Kibica Pekin 2022"

• "Przegląd Sportowy", Onet Sport i "Fakt" na czas nadchodzących XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 202 ogłaszają specjalną ofertę

Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie relacje oraz specjalne materiały wideo będą przygotowywać trzej dziennikarze-wysłannicy do Pekinu: Kamil Wolnicki, Tomasz Kalemba oraz Tomasz Markowski. Materiały z Pekinu będą pojawiać się na stronie głównej Onetu, w serwisie Onet Sport oraz na Przegladsportowy.pl. Również dziennik "Fakt" oraz Fakt.pl w czasie zimowych igrzysk olimpijskich będą relacjonować na bieżąco wydarzenia z Pekinu. Wśród materiałów znajdą się specjalne relacje, artykuły, wywiady ze sportowcami oraz ciekawostki olimpijskie. W dzień otwarcia igrzysk, w dzień zamknięcia i podczas ważnych występów Polaków, treści sportowe z serwisów będą wyróżnione w specjalny sposób na stronie głównej Onetu.- mówi Jacek Stańczyk, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego Onet.Emitowane 6 lutego, 12 lutego oraz 14 lutego specjalne wydania programubędą poświęcone występom skoczków narciarskich. Wydania specjalne poprowadzą Edyta Kowalczyk, Aldona Marciniak, Marcin Stus oraz Łukasz Kadziewicz. "Misja Sport" będzie emitowana na żywo na stronie głównej Onet.pl, na Facebooku Onetu Sport i Przeglądu Sportowego oraz na Youtube Przeglądu Sportowego.Od 3 do 18 lutego w ramach codziennego wydania Onet Rano zostanie wyemitowany. O 8.45 prowadzący, Łukasz Kadziewicz, będzie rozmawiał w studiu z gośćmi, ekspertami i dziennikarzami Przeglądu Sportowego Onet i będzie się łączył z korespondentami w Pekinie. Podczas programu wspólnie przeanalizują i skomentują najważniejsze wydarzenia Igrzysk.Z okazji zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w "Przeglądzie Sportowym" będzie można znaleźć dodatki specjalne, cykle redakcyjne, a także wyjątkowe wydanie. 3 lutego z "Przeglądem Sportowym" będzie do kupienia "Skarb Kibica Pekin 2022", najbardziej szczegółowy przewodnik dla każdego fana sportów zimowych.- mówi Paweł Wołosik, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Sportowego Onet.Wydanie Przeglądu Sportowego wraz ze Skarbem Kibica będzie dostępne również w aplikacji oraz dla subskrybentów przegladsportowy.pl i Mediaklub.pl. Redaktorami prowadzącymi dodatek są Kamil Drąg i Bartosz Gębicz, a za jego przygotowanie graficzne odpowiada Cezary Piotrowski.