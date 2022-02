Łukasz Szewczyk

Marek Starybrat wraca do Radia Zet

• Po blisko siedmioletniej przerwie, Marek Starybrat wraca do Radia Zet.

• Od 1 lutego 2022 roku będzie współpracował z zespołem programowym stacji, a już na wiosnę będzie go można usłyszeć na antenie.

Fot. Radio Zet

Marek Starybrat zaczynał przygodę z mediami w wałbrzyskim Radiu BRW. Następnie podjął pracę we wrocławskim Radiu Kolor. W 1998 roku wygrał konkurs na prezentera Radia ZET, z którym był związany do 2015 roku. W latach 2007-2015 współprowadził poranny program "Dzień Dobry Bardzo". Następnie dołączył do Rock Radia, a od 2019 pracował w Radiu Zachód.