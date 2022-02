Porozumienie o współpracy pomiędzy TVP a UA:PBC

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska zawarła ramowe porozumienie o współpracy z ukraińskim nadawcą publicznym UA:PBC.

- mówi Jacek Kurski, Prezes Zarządu TVP. -- powiedział Mykola Chernotytskyi prezes ukraińskiej telewizji publicznej.Na mocy porozumienia nadawcy z Polski i Ukrainy mają zintensyfikować wymianę handlową, tworzyć koprodukcje, współdziałać w realizacji programów publicystycznych, a także wspólnie tworzyć treści anglojęzyczne pod kątem ich wykorzystania na nowej anglojęzycznej platformie TVP World. Telewizje z Polski i Ukrainy deklarują również chęć rozwoju współpracy przy inicjatywach takich, jak zainicjowany w 2021 roku festiwal telewizyjny "Heart of Europe", poświęcony w całości krajom Europy Środkowej i Wschodniej.- mówi Yaroslav Lodygin, członek Zarządu ukraińskiego nadawcy.- mówi Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu TVP. -- dodaje Mateusz Matyszkowicz.Na mocy zawartej umowy TVP i UA:PBC będą również prowadzić dalsze prace dotyczące potencjalnych koprodukcji filmowych. -- mówi Mateusz Matyszkowicz Członek Zarządu Telewizji Polskiej. -Nadawcy publiczni z Polski i Ukrainy od lat współpracują także na forum organizacji takich jak Europejska Unia Nadawców, podnosząc kwestie wspólne dla nadawców z regionu. Tematem, który był szczególnie istotny w ostatnich miesiącach, była sprawa narastających represji wobec mediów i dziennikarzy na Białorusi, w tym w szczególności współpracowników Biełsatu. TVP i UA:PBC solidarnie podnosiły tę kwestię w dialogu z EBU, zaś Biełsat korzysta z kijowskiego studia użyczonego przez UA:PBC do realizacji części swoich programów powstających na terytorium Ukrainy. Nadawca z Ukrainy współpracuje również z Telewizją Polską przy okazji realizowanych cyklicznie przez Centrum Kultury i Historii TVP programów na żywo. W ostatnim, styczniowym wydaniu publicystycznego programu "Co dalej" eksperci z Polski, Ukrainy czy Litwy dyskutowali o rozpadzie Związku Sowieckiego i jego konsekwencjach dla minionego 30-lecia.