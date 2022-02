Start platformy SkyShowtime jeszcze w 2022 roku. Jest zgoda na uruchomienie

Łukasz Szewczyk

• Comcast Corporation i ViacomCBS ogłosiły uzyskanie pełnej zgody organów regulacyjnych na uruchomienie nowego serwisu streamingowego SkyShowtime.

• Start platformy planowany jest jeszcze w 2022 roku, a nowa oferta trafi do ponad 20 europejskich krajów obejmujących 90 milionów gospodarstw domowych.

SkyShowtime to nowa usługa subskrypcji wideo na życzenie (SVOD), która wyjdzie na rynek w 2022 roku. Spółka joint venture SkyShowtime firm Comcast Corporation i ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) łączy zasoby obu partnerów, ich doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z konsumentami, rozrywkę, filmy i seriale - oryginalne produkcje z portfolio marek NBCUniversal, Sky i ViacomCBS, w tym również tytuły sygnowane przez NBCUniversal, Universal Pictures, Sky Studios, Peacock, Paramount+, ShowTime, Paramount Pictures i Nickelodeon.- mówi Monty Sarhan, dyrektor generalny SkyShowtime.Sarhan został mianowany CEO SkyShowtime na początku tego roku. To wieloletni pracownik zarówno Comcastu, jak i ViacomCBS, który wcześniej przez ponad dekadę pracował w abonamentowym serwisie telewizyjnym EPIX.Oferta SkyShowtime obejmuje 10 tysięcy godzin treści, dając tym samym duży wybór gatunków przeznaczonych dla zróżnicowanej pod względem wieku widowni. W bibliotece pojawią się zarówno filmy obyczajowe, programy dla dzieci i rodzin, najważniejsze filmowe franczyzy, jak i premierowe filmy, programy lokalne oraz produkcje dokumentalne.Docelowo serwis będzie dostępny dla odbiorców w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, na Węgrzech, w Kosowie, Czarnogórze, Holandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Szwecji.Szczegóły dotyczące oferty, w tym koszt abonamentu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.