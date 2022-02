TVN7 z holenderską koncesją. Bez polskiej koncesji TVN7 zniknie z naziemnej telewizji

Łukasz Szewczyk

• Kanał TVN7 uzyskał holenderską koncesję na nadawanie, jednak nie rozwiązuje to problemu dalszego działania Siódemki w obecnym kształcie.

• Nadawanie TVN7 jako kanału bezpłatnego dla wszystkich polskich widzów telewizji naziemnej możliwe jest wyłącznie na podstawie koncesji przyznawanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT), na którą TVN Grupa Discovery czeka od ponad roku.

Koncesję na przedłużenie nadawania naziemnego dla TVN7 może przyznać wyłącznie KRRiT, na co TVN Grupa Discovery czeka już od ponad roku. Zgodnie z polskim prawem, nie jest możliwe nadawanie kanału naziemnie na podstawie zagranicznej koncesji. Kanał nadawany na podstawie koncesji holenderskiej może być dostępny wyłącznie dla części widzów, korzystających z usług operatorów kablowo-satelitarnych. Dla dużej części widzów oznaczać to będzie konieczność ponoszenia kosztów dostępu do kanału TVN7. W przypadku nieprzedłużenia koncesji polskiej na dotychczasowych warunkach oznacza to koniec nadawania TVN7 w obecnym kształcie oraz utratę miejsca na multipleksie MUX-2.- alarmuje TVN Grupa Discovery.Wniosek do KRRiT o przedłużenie koncesji dla TVN7 na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 r. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Zgodnie z obowiązującym prawem nic nie uzasadnia takiego opóźnienia. W przypadku braku otrzymania polskiej koncesji TVN Grupa Discovery podejmie wszystkie dostępne kroki prawne, by dochodzić roszczeń w związku z postawą KRRiT.W przesłanym komunikacie spółka informuje, że nieprzyznanie koncesji TVN7 naruszyłoby również traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Andrzej Duda ogłaszając weto wobec ustawy lex TVN, potwierdził, że prawo musi zapewniać ochronę praw nabytych, w tym praw do uzyskania koncesji przez podmioty, które spełniły określone warunki.