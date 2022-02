Player na luty. "Tajemnica zawodowa 2", "Kontrola 3", "Bunt", "Pałacowe Love", "Projekt Cupid", "Kuchenne rewolucje"

Łukasz Szewczyk

• Kontynuacja hitów serialowych pod marką Player Original - "Tajemnicy zawodowej" i "Kontroli"

• Nowy program z Barbarą Kurdej-Szatan i Przemkiem Kossakowskim

• Nowe serie "Hotelu Paradise", "Kuchennych rewolucji" czy "Królowych życia"

Po wielkim sukcesie drugiej serii Player w lutym przygotował kontynuację światowego fenomenu, czyli kolejną odsłonę serialu(od 10 lutego). Przed użytkownikami serwisu sześć premierowych odcinków. W nowej serii Majka wraca z Erasmusa z Hiszpanii. W czasie jej nieobecności Natalia skupiła się na realizacji swoich marzeń. Po miesiącach rozłąki nie mogły się doczekać ponownego spotkania. Burzliwe czasy mają już za sobą, teraz do szczęścia potrzebują tylko siebie. I kiedy może się już wydawać, że nic nie zmąci ich szczęścia, los wywraca ich życie do góry nogami. W nowych odcinkach gościnnie pojawią się: Dorota Stalińska, Katarzyna Gniewkowska, Cezary Żak, Irena Melcer, Agata Różycka oraz Ralph Kamiński.Dobrze przyjęty serial(od 22 lutego) wraca z drugim sezonem z premierą w Playerze! W drugiej serii Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją z wiarołomnym mężem i jego kochanką. Jednak wolność ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem. Jak walczyć z kimś, kogo się zna najlepiej? Kim okaże się Kinga Górska, z którą dotąd Julia walczyła? Do obsady dołączają: Katarzyna Herman, Dorota Chotecka, Mateusz Rusin, Karolina Porcari i Marcin Czarnik.Nowy serial codziennyto pozycja dla młodszego, jak i starszego widza. Kajetan, "Lolita", "Jajko", Zośka, "Bolo" i inni - każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor - Agata Gawron - systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha bunt w obronie własnej godności... Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję.Z kolei od 21 lutego - tydzień przed premierą w TV - Player zaprasza na kolejne spotkanie z bohaterami serialu. Wiosenny sezon rozpocznie się od przygotowań do ślubu Kai i Froda. Czy wszystko pójdzie po myśli zakochanych? Kłopoty małżeńskie z kolei nie ominą Kasi i Witka. A wszystko przez pojawienie się Łukasza, pierwszej miłości dziewczyny. Ten z kolei wpadnie w oko Iwonie, która przy nowym adoratorze będzie usiłowała zapomnieć o Wojtku.Player przygotował także premierę serialu rosyjskiego(od 24 lutego) to trzymający w napięciu, pełen akcji serial o zwykłej szkole w niebezpiecznej dzielnicy. Zwykła szkoła w niebezpiecznej dzielnicy. Trudna młodzież, o którą nikt się nie troszczy. Na co dzień boryka się z problemem przestępczości, używek, seksu i okrucieństwa. Jednak jak zrównoważyć prawo i przestępczość, skoro ta ostatnia jest jedyną szansą na przeżycie?Nie zabraknie także nowych programów reality-show. W serwisie już można oglądać. Sześć par, które w programie zawalczy o zbudowanie trwałego związku. Towarzyszyć im będą mentorzy, przewodnicy po zapomnianym świecie XIX-wiecznych zasad i twardych reguł: doktor Agnieszka Bąbel, specjalistka ds. dawnej obyczajowości w Polskiej Akademii Nauk oraz Maciej Liziniewicz, "Pan Serce", pastor i terapeuta par. Z kolei w roli prowadzących program widzowie zobaczą Mariusza Kozaka i Jacka Szawiołę, znanych z kanapy programu "Gogglebox. Przed telewizorem".(od 12 lutego) to nowy program, w którym widzowie poznają kilkoro niezwykłych osób - Olę, Jakuba, Maję, Krystiana, Martę, Sylwestra, Bartka - w spektrum autyzmu, z Zespołem Downa i Syndromem Tourette'a. Każda z nich poszukuje miłości, dlatego redakcja programu wraz z pomocą ekspertów spróbuje znaleźć dla nich idealnych kandydatów na randkę w ciemno. Oprócz obecnych na planie specjalistów, wsparciem podczas przygotowań, a także towarzyszami rozmów będą: Barbara Kurdej-Szatan oraz Przemek Kossakowski."Hotel Pradise" ponownie otwiera swoje drzwi i zaprasza nowych gości. Tym razem jednak w nieco innych okolicznościach przyrody. Po Bali i Zanzibarze przyszedł czas na egzotyczną Panamę. To tutaj zamelduje się grupa pragnących przeżyć przygodę życia singli. Każdy z nich zjawi się na miejscu, mając inny cel. Jedni zechcą znaleźć miłość, drudzy zgarnąć dużą kasę. A jeszcze inni pragną wrócić do domu bogatsi o duże pieniądze i ukochaną osobę u boku. Dla kogo los okaże się łaskawy? Wszystkim staraniom będzie uważnie przyglądać się prowadząca Klaudia El Dursi, a rzeczywistość komentować niezastąpiony Pan Lektor.od 21 lutego w Playerze.Tuż przed nowym sezonem producenci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapraszają na odcinki dodatkowe. W serii(od 22 lutego) kamery programu odwiedzą uczestników poprzednich sześciu edycji, żeby dowiedzieć się, jak potoczyły się ich losy po eksperymencie. Który związek przetrwał? Która para doczekała się potomstwa. Kto odnalazł miłość poza programem. To pytania, na które fani programu już wkrótce poznają odpowiedzi.Premiera nowego sezonu programu(od 24 lutego). Najpopularniejsza restauratorka w Polsce ponownie przybywa z odsieczą, żeby przywrócić utracony blask lokalom gastronomicznym. Które miejscowości znajdą się tym razem na mapie "Kuchennych rewolucji"? Kto weźmie sobie do serca rady Magdy Gessler, a kto będzie wiedział lepiej? Dla kogo otworzy się nowy, usłany pasmem sukcesów zawodowych rozdział w życiu?Ulubiony program wielu widzów powraca. Rozpędzone, zmotywowane, z nowymi pomysłami, zakochane i... ze złamanymi sercami. Barwne perypetieod 12 lutego) to zawsze mała, zdrowa dawka przyjemności i zarazem zapowiedź weekendu.Wśród filmowych propozycji m.in. "Kler" (od 4 lutego), "Niszczycielka" (od 11 lutego), "Człowiek, który gapił się na kozy" (od 11 lutego), "Zimna wojna" (19 lutego, "Kurier" (18 lutego) oraz "Ostatnia rodzina" (25 lutego).