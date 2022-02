Nowe programy i zmiany w ramówce TOK FM. Wraca Ewa Wanat

Łukasz Szewczyk

W lutym na antenę Radia TOK FM powróci Patrycja Wanat i jej Magazyn Filmowy "Do zobaczenia". Program będzie emitowany w soboty, w godz. 10:00-11:00, pierwsza emisja w najbliższą sobotę, 5 lutego br. To wyjątkowa audycja poświęcona polskim i zagranicznym filmom oraz najważniejszym festiwalom filmowym. Słuchacze stacji poznają dzięki niej najgorętsze filmowe newsy, wysłuchają wywiadów i recenzji.Już w czwartek - 10 lutego o godz. 19:20 na antenie zadebiutuje audycja "Program językowy", z której będzie można dowiedzieć się m.in jak język wpływa na nasze myślenie i jakie mamy z nim kłopoty, a także, co dzieje się, gdy stwarzamy językiem rzeczywistość - przez deklaracje miłości i wrogości, przysięgi i definicje albo sposób, w jaki językiem możemy się ranić lub koić. Program poprowadzi Jacek Wasilewski - językoznawca i kulturoznawca, który zajmuje się badaniem i projektowaniem języka. - "Program językowy" jest tak naprawdę w naszym umyśle. To właśnie język programuje nasze myślenie, a w naszym przypadku sprawę komplikuje fakt, że jest to skomplikowany język polski. Warto w związku z tym dostać się do tego kodu i zobaczyć, jak działa, a właściwie jak my działamy - wyjaśnia Jacek Wasilewski.Z kolei audycja Doroty Sumińskiej "Wierzę w zwierzę" zmieni dzień i godzinę emisji. Programu będzie można wysłuchać w formie felietonowej w poniedziałki po godz. 19:20.Nowości w ramówce Radia TOK FM wspiera promocja na antenie, na tokfm.pl oraz na profilach stacji w mediach społecznościowych.Zmiany ramówkowe dotyczą programu stacji w eterze. Subskrybenci dostępu TOK FM Premium nadal mogą słuchać wszystkich audycji Radia TOK FM w formie podcastów na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej - bez reklam, w dowolnej kolejności, w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Więcej informacji o ofercie TOK FM Premium - https://audycje.tokfm.pl/premium