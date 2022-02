"Sztuka Nie-Kochania" o seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną w TTV

Łukasz Szewczyk

• Dokument "Sztuka Nie-Kochania" przygląda się sferze rzadko prezentowanej szerszej publiczności - osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

• Film dokumentalny i zarazem odcinek specjalny w reżyserii Kobasa Laksy związany jest tematycznie z nową serią na antenie stacji, "Projekt Cupid".

Tytuł filmu nawiązuje do znanej książki polskiej seksuolożki Michaliny Wisłockiej. Jej pionierskie badania i treść książki przyczyniły się do zmian w polskiej mentalności i podejściu do spraw seksu. W przypadku seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, często dąży się do wyhamowywania i ograniczenia ich samodzielności w myśleniu i realizacji seksualnej - tematach, które wydają się kontrowersyjne także w codziennych rozmowach. Dziś osobami, które zajmują seksualnością osób z niepełnosprawnością intelektualną są: dr Iza Fornalik - seksuolożka, pionierka w zakresie badań i edukacji oraz prof. Remigiusz Kijak - wykładowca UW i edukator, będącymi jednymi z najbardziej aktywnych i doświadczonych specjalistów w tym zakresie.- komentuje Kobas Laksa, producent i reżyser dokumentu.- komentuje Izabela Fornalik, edukatorka seksualna, pionierka w zakresie badań.W programie poznamy kilku bohaterów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ich rodziców. Jak duży wpływ na tożsamość płciową, orientację, preferencje, role płciowe i funkcjonowanie seksualne mają: rodzina, terapeuci i nauczyciele, instytucje państwowe oraz obyczajowość?, zaraz po emisji "Projektu Cupid"