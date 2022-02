"Odwiliż". Pierwszy zwiastun polskiego serialu Max Original. Premiera w kwietniu w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• 1 kwietnia 2022 roku w HBO Max premiera pierwszego polskiego serialu Max Original "Odwilż".

• W roli głównej występuje Katarzyna Wajda.

• Serial wyreżyserował Xawery Żuławski według scenariusza autorstwa Marty Szymanek.

Katarzyna Wajda w nowym serialu HBO "Odwilż" / fot. Krzysztof Wiktor / HBO

Polski serial HBO Max Origilan - "Odwilż" / fot. Krzysztof Wiktor

Polski serial HBO Max Origilan - "Odwilż" / fot. Krzysztof Wiktor

Polski serial HBO Max Origilan - "Odwilż" / fot. Krzysztof Wiktor

Szczecin, przełom zimy i wiosny. W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Katarzyna Zawieja (w tej roli Katarzyna Wajda), trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną. Szybko okazuje się, że w śledztwie nie chodzi wyłącznie o zabójstwo - niedługo przed śmiercią kobieta urodziła dziecko. Pytanie, gdzie ono się znajduje, czy żyje? Poszukiwania niemowlęcia stają się dla głównej bohaterki mocnym, choć początkowo nieuświadomionym impulsem do konfrontacji z własną sytuacją: samotnej matki, perfekcyjnej policjantki, a przede wszystkim - kobiety w momencie kryzysu po śmierci męża. Walka o dziecko okaże się dla niej walką o samą siebie.W serialu w roli głównej występuje Katarzyna Wajda, a w pozostałych rolach pojawią się Bartek Kotschedoff, Juliusz Chrząstowski, Cezary Łukaszewicz, Sebastian Fabijański, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Małgorzata Gorol, Monika Krzywkowska, Piotr Żurawski, Ewa Skibińska i Marcelina Stepkowska."Odwilż" to pierwsza produkcja Max Original zrealizowana w Polsce. To serial kryminalny, za produkcję którego odpowiadają: Bogumił Lipski - producent, Izabela Łopuch - executive producent, Johnathan Young - executive producent oraz Antony Root - executive producent HBO Max. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak - Magnolia Films. Serial otrzyma finansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach systemu wspierania produkcji audiowizualnej tzw. "zachęt".Produkcja liczy sześć odcinków. Zdjęcia do serialu zostały w większości zrealizowane w Szczecinie.Premiera serialu 1 kwietnia 2022 roku na nowej platformie HBO Max