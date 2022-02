Biathlon w TVP na wyłączność do 2026 roku

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska pozyskała prawa do transmisji najważniejszych imprez w biathlonie na najbliższe cztery lata.

• Telewizja Polska posiada wyłączne prawa na terenie Polski na lata 2022-26.

W każdym sezonie będzie można zobaczyć: 58 biegów Pucharu Świata, 12 konkurencji Mistrzostw Świata (bez roku 2026 - w roku olimpijskim nie jest rozgrywany czempionat globu) oraz Mistrzostwa Europy. To minimum 74 transmisje w sezonie, ponad 100 godzin relacji w kanale TVP Sport, na stronie tvpsport.pl oraz aplikacji TVP Sport. Dodatkowo Telewizja Polska posiada także prawa do: letnich Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata juniorów oraz do cyklów - IBU Cup i IBU Cup Junior. Co najważniejsze - nadawca publiczny posiada wyłączne prawa na terenie Polski na lata 2022-26!- powiedział Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.- podkreślił Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.Nabycie praw oznacza powrót biathlonu do TVP Sport, który pokazywał najważniejsze zawody w tej dyscyplinie w latach 2010-2014. Najbardziej widowiskowa konkurencja sportów zimowych była obecna na antenach TVP podczas Igrzysk Olimpijskich. Srebrny medal Tomasza Sikory w biegu ze startu wspólnego podczas IO w Turynie w 2006 roku był transmitowany w TVP1. Także podczas rozpoczynających się w piątek igrzysk w Pekinie, widzowie Telewizji Polskiej będą mogli śledzić zmagania biathlonistek i biathlonistów w TVP1 i TVP Sport.