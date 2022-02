Mistrz Bayern gra z wicemistrzem. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Mistrz Bayern Monachium gra z wicemistrzem Niemiec RB Lipsk w 21. kolejce Bundesligi.

• Wdrugim hicie kolejki, wicelider Bundesligi Borussia Dortmund podejmuje trzeci w tabeli Bayer Leverkusen

• Wszystkie mecze Bundesligi na żywo z polskim komentarzem transmituje platforma streamingowa Viaplay

Po 4:1 w Berlinie z Herthą, Bayern Monachium ma na koncie 9 zwycięstw w 10 ostatnich meczach, ze średnią niemal trzech strzelonych goli na spotkanie. Tym razem wspierać go będzie 10 000 widzów, bo na tyle w świetle covidowych ograniczeń zezwoliły władze Bawarii.Szósty w lidze RB Lipsk ma od Bayernu aż o osiemnaście punktów mniej (31-49). Ale od 9 grudnia, gdy nowym trenerem wicemistrzów został Domenico Tedesco, ekipa z Lipska wygrała pięć z siedmiu meczów, przegrywając i remisując tylko po razie i jest coraz mocniejsza. Ostatnio 2:0 pokonała u siebie VfL Wolfsburg, ale w Bundeslidze nie będzie już wyżej zawieszonej poprzeczki niż starcie z Robertem Lewandowskim i jego kolegami z drużyny mistrza kraju. Mecz Bayern Monachium - RB Lipsk w sobotę o 18.30 można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.A w niedzielę w Bundeslidze dojdzie do rywalizacji wicelidera Borussii Dortmund z tracącym do niej osiem punktów (43-35) trzecim Bayerem Leverkusen. W poprzednim meczu tych zespołów emocji nie brakowało: Bayer prowadził u siebie trzykrotnie, by ostatecznie przegrać 3:4. Dwa gole dla Borussii strzelił wtedy Erling Haaland, a jednego dla Bayeru Patrick Schick. Teraz Schick ma na koncie 18 bramek, Haaland 16 - są drugim i trzecim strzelcem ligi, po Robercie Lewandowskim (23).Borussia w tym sezonie jest najlepszą ekipą Bundesligi u siebie, wygrała 9 z 10 meczów. Z kolei Bayer ma drugie najlepsze statystyki na wyjazdach, gdzie zdobył aż o dziesięć punktów więcej niż na własnym stadionie. Niedzielny mecz to szansa dla Bayeru na zmniejszenie straty do wicelidera z Dortmundu do pięciu punktów. Przy porażce, jedenaście punktów w trzynastu pozostałych kolejkach może być już trudno odrobić. Transmisja spotkania Borussia Dortmund-- Bayer Leverkusen w niedzielę o 15.30 na Viaplay.plZarówno przed sobotnimi, jak i niedzielnymi meczami, platforma Viaplay zaplanowała specjalne studio, z udziałem Piotra Domagały, Łukasza Piszczka, Michała Treli i Michała Zachodnego w sobotę oraz Justyny Kostyry, Marcina Borzęckiego, Michała Treli i Michała Zachodnego w niedzielę.Mecze 21. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (4 lutego):• 20.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał ZachodnySobota (5 lutego):• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentują Szymon Ratajczak i Michał Zachodny• 15.30komentuje Marcin Borzęcki• 18.30komentują Rafał Wolski i Tomasz UrbanNiedziela (6 lutego):• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Piotr Domagała i Michał Zachodny