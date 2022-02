Derby Mediolanu, Puchar Anglii i hiszpańki szlagier - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Najważniejszym wydarzeniem pierwszego weekendu lutego w ELEVEN SPORTS będą derby Mediolanu, w których broniący mistrzostwa Włoch Inter zmierzy się z AC Milanem.

• Sporych emocji powinna dostarczyć również prestiżowa konfrontacja w lidze hiszpańskiej pomiędzy FC Barceloną a Atlético Madryt.

• Stacja pokaże na swoich antenach także mecze 4. rundy Pucharu Anglii z udziałem takich klubów jak Manchester United czy Tottenham Hotspur.

Hitem 24. kolejki Serie A będą derby Mediolanu, w których Inter zagra na Stadio Giuseppe Meazza z AC Milanem. Nerazzurri bronią tytułu mistrzowskiego, prowadzą w ligowej tabeli i pozostają niepokonani od piętnastu spotkań. Z kolei Rossoneri zajmują trzecią pozycję, mają tylko cztery punkty straty do lidera i w tym sezonie występując w roli gości przegrali tylko raz. Co ważne, obie ekipy są najskuteczniejsze w lidze włoskiej w bieżących rozgrywkach, mając na koncie w sumie aż 100 strzelonych goli. Ozdobą tego starcia będzie pojedynek doświadczonych, ale znajdujących się w fantastycznej formie napastników - Edina Džeko po stronie Interu Olivierem Giroud w szeregach Rossonerich. Pod bramką rywali groźne będą z pewnością również młode gwiazdy zespołów z Mediolanu jak choćby Lautaro Martínez czy Rafael Leão.Interesujące widowisko zapowiada się także w Turynie, gdzie Juventus FC podejmie Hellas Verona. Stara Dama ostatnio nabrała wiatru w żagle i na nowo włączyła się do walki o Scudetto. Spora w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który zachował w obecnej kampanii dziewięć razy czyste konto i obronił dwa z trzech rzutów karnych wykonywanych przez rywali. Tym razem będzie musiał powstrzymać m.in. Giovanniego Simeone, jednego z głównych kandydatów do tytułu króla strzelców Serie A.FC Barcelona i Atlético Madryt to potęgi hiszpańskiego futbolu, które mają najwyższe aspiracje, ale na początku rundy rewanżowej muszą gonić prowadzący w tabeli Real Madryt, a także Sevillę FC i Real Betis. Dla Barçy i Los Colchoneros każdy punkt jest szczególnie cenny, tak więc ich starcie zapowiada się ekscytująco. Na słynnym Camp Nou Duma Katalonii spróbuje przełamać niekorzystną serię pięciu spotkań bez wygranej z ekipą Atléti. Z kolei goście z Madrytu liczą na powtórkę z jesieni, kiedy pokonali Barçę 2:0. Kibice zobaczą w akcji obecne i wschodzące gwiazdy futbolu, takie jak Ferran Torres, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, João Félix, Gerard Piqué czy Ángel Correa.Ciekawie powinno być również na Estadio Benito Villamarín, gdzie trzeci w tabeli Real Betis podejmie siódmy Villarreal CF. Gospodarze są jedną z rewelacji aktualnych rozgrywek, ale muszą mieć się na baczności, bo w jesiennym starciu z Villarrealem przegrali 0:2. Po ich stronie wiele będzie zależało od Juanmiego, który od początku sezonu zdobył aż 14 bramek.W najciekawiej zapowiadającym się meczu 4. rundy Pucharu Anglii Tottenham Hotspur zmierzy się z Brighton & Hove Albion. Oba zespoły znajdują się w górnej połowie tabeli Premier League, ale faworytem jest bardziej doświadczona ekipa Spurs. Warto jednak zaznaczyć, że Harry Kane i spółka grają ostatnio w kratkę, a drużyna Jakuba Modera notuje passę siedmiu spotkań bez porażki. To oznacza, że gospodarze muszą szykować się na trudną przeprawę. Dla nich to starcie jest szansą na poprawę nastrojów po niedawnej ligowej porażce z Chelsea FC. Z kolei goście z Brightonu postarają się o powtórkę z poprzedniej konfrontacji z Tottenhamem, wygranej 1:0.Sporych emocji powinien dostarczyć również mecz Manchesteru United z FC Middlesbrough. Dla Czerwonych Diabłów zmagania z jednym z czołowych zespołów Championship nie będą łatwe, ponieważ zawodnicy z Middlesbrough przegrali zaledwie jedno z ostatnich dziesięciu spotkań. Gospodarze pokładają jednak nadzieje w swoich portugalskich gwiazdach, Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandesie, którzy od sierpnia mieli udział w aż 35 spośród wszystkich trafień swojej ekipy.Szlagierem weekendu na boiskach Ligue 1 Uber Eats będzie konfrontacja mistrza Francji, LOSC Lille, z prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain. Drużyna z Lille tytułu w tym sezonie nie obroni, bo jej strata do lidera jest zbyt duża, ale wciąż ma spore szanse na awans do kolejnej edycji europejskich pucharów. Piłkarze trenera Jocelyna Gourvenneka mają więc o co walczyć i liczą na rewanż za jesienne spotkanie z PSG, kiedy długo prowadzili 1:0, ale gole stracone w końcówce sprawiły, że ostatecznie przegrali 1:2. Natomiast goście z Paryża postarają się w tym starciu o siódmy z rzędu wyjazdowy występ bez porażki. W styczniu ich przewaga nad drugim w ligowej stawce OGC Nice zmalała, tak więc nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Kibice Paris Saint-Germain największe nadzieje wiążą z Kylianem Mbappé, który pomimo tego, że ma obok siebie takie gwiazdy jak Leo Messi czy Neymar, jest najjaśniejszą postacią zespołu w tym sezonie.FC Porto nie zwalnia tempa w walce o mistrzostwo Portugalii - piłkarze trenera Sérgio Conceição mają na koncie aż osiemnaście zwycięstw i tylko dwa remisy, co daje im wyraźne prowadzenie w ligowej tabeli. W najbliższy weekend Smoki będą bronić swojej pozycji w wyjazdowym starciu z FC Aroucą. Gospodarze są tuż nad strefą spadkową, ale w dwóch ostatnich meczach zdobyli aż cztery punkty, co oznacza, że piłkarze Porto mogą spodziewać się z ich strony silnego oporu. To spotkanie będzie okazją, by w szeregach FC Porto po raz pierwszy zobaczyć Galeno, nowego napastnika pozyskanego z SC Bragi tuż przed zamknięciem okienka transferowego. Brazylijczyk ma w tym sezonie na koncie aż 10 bramek i zrobi wszystko, by w debiucie w nowych barwach potwierdzić swoje wielkie możliwości.Cyklto widowiskowe wyścigi motocyklistów na wymagających olbrzymich umiejętności technicznych ciasnych torach, pełnych trudnych do pokonania przeszkód. Jedną z największych gwiazd tej rywalizacji jest sześciokrotny mistrz świata Tadeusz "Taddy" Błażusiak, którego kibice mogą oglądać w akcji także w bieżącym sezonie. Oprócz niego w zmaganiach biorą udział inni znani fanom motorsportu zawodnicy, m.in. Billy Bolt, który wygrał pierwszy turniej obecnego sezonu w Łodzi, także Cody Webb i Colton Haaker. W najbliższy weekend walka będzie toczyć się w Budapeszcie podczas Grand Prix Węgier. Czy podczas drugiej rundy tegorocznych zmagań Polak znajdzie sposób na pokonanie rywali?Plan weekendowych transmisji:Piątek (4 lutego):• 20:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian GątarekSobota (5 lutego):• 13:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 13:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Spots 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Swierżyński, Adrian Gątarek• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Adam Targowski• 15:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Majak, Marcin Gazda• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:00 FIM SuperEnduro World Championship -(Eleven Sports 2)• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (6 lutego):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 12:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Piotr Urban, Daniel Sobis• 16:55 The Emirates FA Cup:(Eleven Spots 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 18:25, LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 18:05)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 19:25, Eleven Sports 3, The Emirates FA Cup: AFC Bournemouth - Boreham Wood (Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Adam Targowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mikołaj Kruk, Mateusz Majak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eeven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (7 lutego):• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20.55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda