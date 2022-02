Pełne Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 w Eurosporcie i Playerze. Dodatkowe kanały i 4K

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczynają się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022

• Na antenach Eurosportu, w trzech kanałach dodatkowych, kanale 4K i w Playerze transmitowany będzie każdy moment igrzysk.

• Relacje także na antenach TVN, TVN24 oraz TTV

Miłośnicy sportu po raz kolejny będą mieli pełny dostęp do każdego momentu najważniejszego sportowego wydarzenia świata. Całe igrzyska będą w Polsce dostępne wyłącznie na kanałach i platformach TVN Grupa Discovery - w Eurosporcie 1 i 2, trzech kanałach dodatkowych: Eurosport 3, 4 i 5, kanale 4K oraz w serwisie Player.pl. Jest to najszersza oferta w Polsce i gwarancja, że kibice będą mogli zobaczyć walkę o medale w każdej zimowej dyscyplinie olimpijskiej.W trakcie igrzysk widzowie będą mogli obejrzeć aż, niemal wszystkie z polskim komentarzem. Wtransmitowane będzie wszystko, co najważniejsze, w tym skoki narciarskie, biathlon, narciarstwo alpejskie, biegi narciarskie, łyżwiarstwo szybkie, short track i wiele innych dyscyplin oraz specjalne programy z udziałem ekspertów Eurosportu.to kanał dedykowany hokejowi na lodzie. Wrelacjonowane będzie łyżwiarstwo figurowe, szybkie oraz short track, a w Eurosporcie 5 curling. Kanałto z kolei prestiżowe i emocjonujące konkurencje w najwyższej jakości.Kompleksowe relacje z igrzysk kibice znajdą w pakiecie Eurosportu w serwisie, gdzie dostępny będzie każdy moment igrzysk, a także transmisje z dodatkowych kamer. Player daje możliwość oglądania zmagań sportowców na żądanie, w dowolnym czasie, miejscu oraz urządzeniu, bez względu na ramówkę kanałów. Dodatkowo użytkownicy Playera mogą oglądać produkcje o tematyce sportowej, w tym kolekcję olimpijską. Dzięki temu będą mieli okazję poznać historię jednej z najjaśniejszych gwiazd w historii polskiego sportu - Justyny Kowalczyk. Seria dokumentalna "Justyna Kowalczyk - bieg przez życie" to fascynująca opowieść o karierze królowej polskich nart. O drodze Justyny Kowalczyk do sukcesu, zdobycia pięciu medali olimpijskich, w tym dwóch złotych, ośmiu medali mistrzostw świata i czterech Kryształowych Kul opowie sama mistrzyni, a także jej rodzina, najbliżsi, trenerzy i eksperci. Z kolei film "Dawid Kubacki - droga do Pekinu" przedstawia przygotowania jednego z najlepszych polskich skoczków do sezonu olimpijskiego i występu na igrzyskach.Codziennie o 17:00 kibice będą mogli przenieść się do sportowego kurortu na szczycie chińskich gór, aby wraz z niezrównanymi ekspertami Eurosportu zanurzyć się w olimpijskiej rywalizacji w programie. Widzowie zobaczą skróty najbardziej emocjonujących wydarzeń, wywiady, łączenia z reporterami, trójwymiarowe prezentacje tras i analizy ekspertów na czele z Justyną Kowalczyk, Katarzyną Woźniak, Magdaleną Pałasz, Jakubem Kotem, Krzysztofem Biegunem, Tomaszem Sikorą, Marcinem Szafrańskim i Mariuszem Czerkawskim. Wszystko to w interaktywnym, nowoczesnym, wirtualnym studiu Eurosportu, które będzie się zmieniać w zależności od pory dnia. Dzięki bogatym możliwościom realizacyjnym widzowie będą cały czas zaskakiwani wejściami ze studia.Tradycyjnie Eurosport stawia na cenionych komentatów. W zespole, który będzie umilał widzom transmisje znajdują się m.in. Marek Rudziński, Igor Błachut, Tomasz Jaroński, Tomasz Sikora, Sebastian Szczęsny, Jakub Pieczatowski, Marcin Szafrański, Witold Domański, Grzegorz Pajda, Justyna Kowalczyk, Adam Probosz, Grzegorz Gac, Magdalena Tascher, Jacek Tascher, Aleksandra Kauc-Żelichowska, Paweł Burlewicz i Marianna Bandych.O wszystkim co najważniejsze na igrzyskach informować będą kanały TVN Grupa Discovery. Wemitowane będą codzienne programy poświęcone zmaganiom sportowców, a eksperci i komentatorzy Eurosportu będą regularnie gościć w studiu. Wzaplanowane są informacje woraz rozmowy z ekspertami w. Krótkie programy informacyjne zobaczą także widzowie