Puchar Sześciu Narodów na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Startuje najstarszy turniej rugby na świecie, czyli Puchar Sześciu Narodów, uznawany za najważniejsze międzynarodowe zawody w Europie

• Tytułu broni Walia, a na faworyta typowani są Francuzi

• Transmisje na żywo, w tym większość z polskim komentarzem, można przez pięć kolejnych tygodni oglądać na platformie streamingowej Viaplay

To już 23. edycja w nowej formule, a biorąc pod uwagę całą historię rywalizacji - aż 128. 15 meczów, 6 drużyn i 5 tygodni rywalizacji. Od 5 lutego do 19 marca każdy z uczestników Pucharu Sześciu Narodów w rugby rozegra po jednym spotkaniu z każdym z pięciu rywali. Zwycięzca uznawany jest za nieoficjalnego mistrza Europy.Tytułu broni Walia, ale za faworytów uważani są Francuzi. Wprawdzie Francja poprzednio triumfowała w 2010 roku, ale kraj ten ma być gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw świata. Talentów w drużynie nie brakuje, a zainteresowanie francuskich kibiców rośnie. W listopadzie w Jesiennym Pucharze Narodów, Francuzi pokonali 40-25 Nową Zelandię, po raz pierwszy od kilkunastu lat.Coroczny międzynarodowy turniej z udziałem reprezentacji Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji, Walii i Włoch rozgrywany jest od lat 90. XIX wieku. Początkowo grały w nim cztery ekipy, do których w 1910 roku doszli Francuzi, a w 2000 roku - Włosi. W obecnej formule w XXI wieku najczęściej, siedem razy, triumfowali Anglicy, a Włochy i Szkocja jako jedyne zespoły w tym czasie jeszcze nie zdobyły trofeum.Za każde zwycięstwo w Pucharze Sześciu Narodów są cztery punkty, za remis po dwa. Dodatkowo zdobycie co najmniej czterech przyłożeń w meczu, a także przegrana nie więcej niż ośmioma punktami, premiowane są punktem bonusowym.Ten, kto pokona każdego z rywali, zalicza tzw. Wielkiego Szlema i dostaje dodatkowe trzy punkty do turniejowej klasyfikacji. A najsłabszy zespół otrzymuje miano "drewnianej łyżki" - od 2000 roku aż szesnaście razy przyznano je Włochom.Oprócz rozgrywek seniorskich, na Viaplay.pl można też oglądać Puchar Sześciu Narodów do lat 20. W piątek o 20.55 transmitowane na żywo będą aż trzy mecze 1. kolejki tych rozgrywek: Szkocja - Anglia, Francja - Włochy i Irlandia - Walia.Puchar Sześciu Narodów (Tydzień 1.) - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Sobota (5 lutego):15.1517.45komentuje Mariusz LiedelNiedziela (6 lutego):16.00komentuje Andrzej Kopyt