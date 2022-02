Puchar Narodów Afryki w Viaplay. Pojedynek gwiazd Liverpoolu w finale

Łukasz Szewczyk

• W finale Pucharu Narodów Afryki Senegal zagra z Egiptem

• Będzie to też rywalizacja dwóch napastników Liverpool FC i największych gwiazd turnieju: Egipcjanina Mohameda Salaha z Senegalczykiem Sadio Mane

Gwiazdor Senegalu Sadio Mane strzelając gola i notując asystę poprowadził swoją drużynę do finału, po wygranej 3:1 z Burkina Faso. W drugim półfinale Kamerun zremisował 0:0 z Egiptem, a o awansie decydował konkurs rzutów karnych. Bohaterem został bramkarz Egiptu "Gabaski", który bronił dwukrotnie. Kameruńczycy z czterech karnych strzelili tylko jednego i to Egipt zagra o swój ósmy w historii Puchar Narodów Afryki. Senegalczycy jeszcze nigdy nie zdobyli trofeum.Mohamed Salah i Sadio Mane jeszcze przed turniejem uważani byli za jego dwie największe gwiazdy. Smaczku tej rywalizacji dodaje fakt, że na co dzień napastnicy są klubowymi kolegami z angielskiego Liverpool FC. Dla Senegalu to już drugi finał PNA z rzędu. Dwa lata temu Senegalczycy 0:1 przegrali z Algierią. Teraz mający w składzie zawodników m.in. Paris Saint-Germain, Chelsea Londyn, Bayernu Monachium czy wspomnianego Liverpool FC Senegal, w niedzielę o 20.00 zmierzy się z Egiptem i jego liderem Mohamedem Salahem.Mecz Senegal - Egipt w niedzielę o 20.00 można oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay. Na Viaplay.pl przed meczem będzie również specjalne studio poświęcone Pucharowi Narodów Afryki i spotkaniom Bundesligi. Udział w nim wezmą Justyna Kostyra, Marcin Borzęcki, Michał Trela, Michał Zachodny i goście specjalni. A dzień wcześniej, w sobotę o 20.00, gospodarze Pucharu Narodów Afryki, czyli Kamerun na pocieszenie dla swoich kibiców w meczu o III miejsce zagrają z Burkina Faso.Sobota (5 lutego):• 20:00 Mecz o 3 miejsce:komentuje Kamil KaniaNiedziela (6 lutego):• 20:00 Finał:komentuje Szymon Ratajczak