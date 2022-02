Ekstraklasa wraca do gry. Specjalna promocja Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• W piątek (4 lutego 2022 roku) rozpocznie się decydująca runda w walce o mistrzostwo Polski, ale również o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

• Wszystkie 136 meczów rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy będzie można obejrzeć w kanałach sportowych Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.

• Specjalna promocja dla kibiców

Kto będzie mistrzem? Prowadzący w tabeli z czteropunktową przewagą, czy może czekająca na swój pierwszy triumf w tych rozgrywkach? Czy do rywalizacji włączy się? Takie pytania zadają sobie kibice piłkarscy z całej Polski. Emocji nie powinno zabraknąć nie tylko na górze tabeli, ale również w walce o utrzymanie. Aktualnie w strefie spadkowej znajdują sięi... urzędujący nadal mistrz Polski -. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w drugiej połowie maja.Jako pierwsi w 2022 roku w Ekstraklasie na boiska wyjdą piłkarzeoraz. Inauguracja rundy wiosennej zaplanowana jest na piątek, 4 lutego o godzinie 18:00. Tuż po zakończeniu tego spotkania obejrzymy pierwszy z hitów kolejki -zagra z. "Miedziowi" mają sporo do udowodnienia swoim rywalom, chcąc zrewanżować się za grudniową porażkę na Łazienkowskiej. Emocji nie zabraknie również w Gdańsku, gdziezagra ze(mecz w sobotę o 20:00 w Canal+ Sport), oraz w Krakowie (niedziela, 17:30, Canal+ Premium). Na stadionprzyjedzie bowiem lider rozgrywek. "Kolejorz" w roku swojego stulecia celuje w mistrzostwo Polski, a przed sezonem wzmocnił się m.in. Dawidem Kownackim, który ma podnieść siłę ataku piłkarzy Macieja Skorży.Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy będzie można obejrzeć w kanałach sportowych Canal+ oraz za pośrednictwem serwisu Canal+ online.Wraz ze startem rundy wiosennej, kibice, którzy nie mają w swojej ofercie kanałów Canal+, mogą skorzystać ze specjalnej oferty, w ramach której. Promocja dotyczy subskrypcji pakietu Canal+ na 6 miesięcy (płatne z góry) za 198 złotych w serwisie Canal+ Online (canalplus.com). Cena po rabacie 5 zł/miesiąc za zgody marketingowe.Jest to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do rozgrywek sportowych na żywo (sezon 2021/2022 Premier League, Ligue 1 Uber Eats, LaLiga Santander, PGE Ekstraliga) oraz biblioteki seriali, filmów i dokumentów na żądanie.Piątek (4 lutego):• 17:40(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrychtgość: Andrzej Juskowiak• 20:25(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Remigiusz JezierskiSobota (5 lutego):• 14:40(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 17:00(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 19:40(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskigoście: Marcin Baszczyński, Grzegorz MielcarskiNiedziela (6 lutego):• 12:10(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 14:40(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 17:00(Canal+ Premium)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Mielcarski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak; goście: Marek Jóźwiak, Radosław Majdan, Adam Lyczmański• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacikgość: Iga Baumgart-WitanPoniedziałek (7 lutego):• 17:40(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surmagość: Tomasz Wieszczycki