Festiwal Orłów 2022 w serwisie Premiery Canal+. Gala

Łukasz Szewczyk

• W serwisie Premiery Canal+ oraz w kinie Iluzjon rusza Festiwal Orłów 2022.

• W ramach akcji będzie można zobaczyć filmy kandydujące do 24. edycji Polskich Nagród Filmowych.

• Po wieczornych pokazach organizatorzy festiwalu zaproszą widzów na blisko trzydzieści spotkań i dyskusji na żywo z twórcami polskiego kina.

Po spowodowanej pandemią przerwie Festiwal Orłów wraca do kina, ale również będzie, podobnie jak przed rokiem, dostępny dla widzów dzięki obecności festiwalowych filmów na platformie Canal+.- mówi Izabela Wójcik, dyrektor Orłów.- dodaje Beata Ryczkowska, dyrektor produkcji oryginalnych i koprodukcji Canal+.Filmy kandydujące do Orłów 2022 widzowie będą mogli oglądać od 4 lutego do 4 marca 2022 w ofercie filmów na życzenie. Produkcje można będzie wypożyczyć z sekcji Premiery Canal+ . Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych widzów, nie tylko do subskrybentów pakietów Canal+.Równolegle, w kinie Iluzjon w Warszawie odbędą się projekcje połączone ze spotkaniami z twórcami. Po raz pierwszy w historii, ze względu na ograniczoną obostrzeniami liczbę miejsc, spotkania będzie można również śledzić online na profilu Orłów na Facebooku. Transmisje, które będą odbywały się po każdym wieczornym seansie zostaną zrealizowane we współpracy z AMA FILM ACADEMY.Festiwal Orłów 2022 zainauguruje spotkanie z twórcami i projekcja filmu dokumentalnego "Krafftówna w krainie czarów" w reżyserii Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa, zrealizowanego w ubiegłym roku w oparciu o rozmowy, które z Barbarą Krafftówną przeprowadził scenarzysta filmu Remigiusz Grzela. W ten szczególny sposób Polska Akademia Filmowa uhonoruje zmarłą pod koniec stycznia br. aktorkę, która na stałe zapisała się w historii polskiej kinematografii wspaniałymi kreacjami w filmach m.in. Wojciecha Jerzego Hasa, Andrzeja Wajdy czy Janusza Morgensterna oraz niezapomnianymi występami w Kabarecie Starszych Panów. Po seansie z publicznością spotkają się reżyserzy filmu, pisarz i dramaturg Remigiusz Grzela oraz autor zdjęć Bartosz Piotrowski.W programie Festiwalu Orłów 2022 znalazły się m.in. polski kandydat do Oscara - "Żeby nie było śladów" laureata Orłów z 2021 i 2017 roku Jana P. Matuszyńskiego. Widzowie będą mogli obejrzeć również nagrodzony Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni obraz "Wszystkie nasze strachy" w reżyserii Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta, "Powrót tamtych dni" Konrada Aksinowicza z przejmującą rolą Macieja Stuhra, debiut Jakuba Michalczuka "Teściowie" czy nowy obraz laureatki Orłów z 2016 roku Kingi Dębskiej "Zupa nic". Nie zabraknie również "Weseלa" wielokrotnie nagradzanego Orłami Wojciecha Smarzowskiego, filmu laureatki Orłów Doroty Kędzierzawskiej "Żużel" i "Sweat" Magnusa von Horna, który pokazywany był podczas oficjalniej selekcji na festiwalu w Cannes. Festiwal Orłów 2022 będzie również doskonałą okazją, by przypomnieć sobie "Magnezję" Macieja Bochniaka, "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz czy europejską koprodukcję "Aida" w reżyserii Jasmili Žbanić.Między 4 lutego a 4 marca, po wieczornych seansach, widzowie będą mogli spotkać się i porozmawiać m.in. z Dawidem Ogrodnikiem ("Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"), Wojciechem Mecwaldowskim ("Śmierć Zygielbojma") Agatą Buzek i Łukaszem Grzegorzkiem ("Moje wspaniałe życie"), Pawłem Łozińskim ("Film balkonowy"), Kacprem Lisowskim i Iwoną Harris ("Sędziowie pod presją"), Magdaleną Koleśnik ("Sweat"), Weroniką Książkiewicz ("Powrót do tamtych dni"), Piotrem Głowackim ("Mistrz"), Adamem Woronowiczem ("Zupa Nic") czy Wojciechem Solarzem ("Amatorzy"). Pełny program projekcji i festiwalowych spotkań znajduje się na stronie www.pnf.pl . Gospodarzem Festiwalu Orłów 2022 będzie Kino Iluzjon. Spotkania poprowadzą dziennikarze: Anna Serdiukow, Rafał Pawłowski, Artur Cichmiński i Artur Zaborski.W tym roku członkowie 700-osobowej Akademii w samym tylko w konkursie głównym wskażą swoich faworytów spośród siedemdziesięciu jeden filmów, a niemal drugie tyle będzie ubiegało się o nagrody w kategorii filmów dokumentalnych. Nominacje poznamy 10 marca, a data 24. gali Polskich Nagród Filmowych Orły 2022 ujawniona zostanie niebawem.Oficjalnym nadawcą Orłów - Polskich Nagród Filmowych już po raz piąty z rzędu jest CANAL+ i to na antenie tej stacji obejrzeć można będzie transmisję na żywo z ceremonii ich wręczenia.