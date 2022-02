Onet rozda kulturalne O!lśnienia 2022. Rusza głosowanie, gala w Onece i TVN. Kto nominowany?

Łukasz Szewczyk

• Ruszyło głosowanie w plebiscycie O!Lśnienia - Nagrody Kulturalne Onetu i Miasta Kraków.

• Właśnie ogłoszono nominacje dla artystów za 2021 rok. Plebiscyt potrwa do północy 25 lutego. Zwycięzców poznamy 4 marca

• Transmisja gali w Onet, relację z gali pokaże TVN.

LITERATURA

FILM

MUZYKA POPULARNA

SZTUKI WIZUALNE

SERIAL

TEATR

MUZYKA POWAŻNA, BALET I JAZZ

O wynikach zadecydują internauci, którzy do północy 25 lutego na stronie www.olsnienia.onet.pl mogą oddać głos w następujących 7 kategoriach konkursowych: Film, Literatura, Sztuki Wizualne, Muzyka Popularna, Muzyka Klasyczna, Balet i Jazz, Teatr oraz Serial. Do nagród są nominowani twórcy, których dzieła wykraczają poza ramy gatunkowe, przesuwają granice w sztuce, odbijają się szerokim społecznym echem. Nie ma znaczenia wiek ani dorobek artystów. Nominowanych wskazują zaproszeni krytycy z różnych mediów, przedstawiciele Krakowa i dziennikarze redakcji Onet Kultura.- mówi Katarzyna Janowska, inicjatorka Plebiscytu O!Lśnienia, Head Producer RASP Culture. -- dodaje Katarzyna Janowska.Artysta, który zbierze najwięcej głosów ze wszystkich nominowanych twórców otrzyma główną nagrodę O!Lśnienie 2022 w wysokości 30 tys. złotych. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują po 10 tys. zł.Listę nominowanych, opierając się na rekomendacjach krytyków, przygotowali razem z Katarzyną Janowską i Dominiką Olszyną - redaktorką naczelną Onet Kultura, redaktorzy działu Onet Kultura: Dominik Jedliński, Dawid Dudko, Amelia Sarnowska, Joanna Barańska, Bartosz Sąder, Alan Rynkiewicz.Do nagród twórców w poszczególnych dziedzinach nominowali także krytycy z różnych mediów: Gabi Drzewiecka, Anda Rottenberg, Anna Tatarska, Justyna Sobolewska, Jacek Marczyński, Łukasz Drewniak, Jacek Wakar oraz pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski.- mówi Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. -Zwycięzców poznamy 4 marca o godz. 20.00 podczas transmisji gali na onet.pl oraz na platformie PLAY KRAKÓW. Wręczenie nagród odbędzie się w ICE Kraków. Tegoroczne wydarzenie, z uwagi na sytuację związaną z pandemią, odbędzie się z ograniczoną liczbą publiczności, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. 5 marca relację z Gali będzie można obejrzeć w telewizji TVN.Nominowani w plebiscycie O!Lśnienia - Nagrody Kulturalne Onetu:(Wydawnictwo Literackie)Za pierwszą tak szeroko zakrojoną biografię Stanisława Lema. Psychologiczny portret pisarza, w którego twórczości science-fiction, jak odsłania autorka, odbijały się wojenne przeżycia i traumy.(Wydawnictwo Czarne)Za poprowadzoną z rozmachem powieść historyczną ze świetnymi postaciami kobiet. Pisarz pokazuje jak bardzo przeszłość wpływa na naszą współczesność. Rzecz dzieje się w czasie II wojny na granicy nad Bugiem. Dziś znowu patrzymy w tamtym kierunku na tych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia, próbują ją przekroczyć.(Świat Książki)Za doskonale naszkicowany portret zakłamanego świata alkoholika, jego toksycznego wpływu na najbliższych i mroku, w jaki wciąga wszystkich, którzy się do niego zbliżą. W tle złodziejska reprywatyzacja w Warszawie i zabójstwo Jolanty Brzeskiej. Mocne i zasysające.Za pięknie opowiedziany i sfilmowany fabularny krzyk o godność osób wykluczonych. Za obraz niwelujący podziały między sztuką a filmem.Nominacja dla Konrada Aksinowicza za reżyserię osobistego i poruszającego do głębi studium dzieciństwa naznaczonego piętnem alkoholizmu. Maciej Stuhr mistrzowsko wykreował tragiczną postać ojca - nałogowego alkoholika. Niejeden przejrzy się w tym filmie jak w lustrze.Agata Buzek za nakreślenie z empatią bohaterki próbującej wyplątać się z rodzinnych i społecznych schematów. Reżyser za opowiadanie o skomplikowanych relacjach z humorem i dystansem rzadkim w polskim kinie.Za album będący romansem afrykańskich rytmów z polską tradycją. Muzyczne kontrasty pięknie się łączą za sprawą wielkiego talentu artystki oraz nieoczywistego wyczucia sztuki.Za jeden z najważniejszych debiutów ostatnich kilkunastu miesięcy. Album "Ciche dni" to proste melodie, doskonałe teksty dające nowe spojrzenie na uczucia, o których wydawało się, że napisano już wszystko.Za album łączący brzmienia i nostalgię za latami 90. z ostrą oceną współczesnego świata i naszych grzechów przeciwko planecie, demokracji i współobywatelom.Za platformę internetową secondaryarchive.org, na w której artystka wraz z zespołem gromadzi biografie i sztukę kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej. Za wydarzenie "Letnia opowieść" w Poznaniu. Wielkoformatowe zdjęcie zakneblowanej artystki zawisło na budynku w centrum miasta i korespondowało z sytuacją kobiet i osób LGBT+ w Polsce. Za performance "Fressen", w którym jedzenie stało się kluczem do opowiedzenia o polsko-niemieckiej historii, o ekologii i współczesnych obsesjach związanych z ciałem.Za wystawę "Taki pejzaż" w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Obrazy Wilhelma Sasnala, zaprezentowane zgodne z koncepcją kuratora Adama Szymczyka, odsłoniły wojenną przeszłość zakodowaną w polskim pejzażu. Wystawa podbiła serca widzów.Za wystawę "Awangardowe Muzeum", za sprawą której kuratorzy po raz pierwszy na świecie opowiadają historię czterech międzynarodowych inicjatyw artystycznych, w tym polskiej "grupy a.r.", dzięki której w międzywojniu powstała Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej w Łodzi.(reż. Jan Holoubek)Produkcja: FrameDystrybucja: NetflixZa stworzenie mocnych, zapadających w pamięć bohaterów. Magdalena Różczka odsłania w serialu nowe aktorskie oblicze, a Łukasz Simlat potwierdza niezmienną klasę i warsztatową doskonałość.Produkcja: Opus FilmDystrybucja: Canal+W tym serialu czuć pewną rękę -- od skąpanych w skandynawskim klimacie zdjęć, przez wwiercającą się w głowę muzykę, konsekwentnie prowadzoną intrygę, po doskonale wyreżyserowaną ekipę aktorską, w której nie ma słabych punktów.(reż. Piotr Domalewski, Kalina Alabrudzińska)Produkcja: Akson StudioDystrybucja: NetflixAktorki, w tym debiutująca Aleksandra Skraba, stworzyły kwestionujące stereotypy postaci w zabawnej i prowokującej do myślenia opowieści o życiu współczesnych młodych kobiet - o odkrywaniu kobiecej siły i seksualności. Wspaniały przykład ekranowego siostrzeństwa.Reżyserka odsłania przekłamywaną wspomnieniami przeszłość kobiet, także ich najbliższych, przyzwyczajonych do nierówności. W oszczędnym w słowa "Wstydzie" szuka sposobu na rozmowę o emocjach i potrafi zdefiniować nienazwane.Reżyserka, pozostając w zgodzie z tekstem wieszcza, znalazła współczesny klucz do klasyki, który trafia do zespół aktorski, widzów i krytyków. Dominika Bednarczyk w roli Konrada pokazuje cierpienie niedające się zamknąć w odległym romantyzmie. To najbardziej poruszająca kreacja Mickiewiczowskiego Konrada we współczesnym teatrze.Za odświeżające spojrzenie na klasykę. Zaskakujące pomysły inscenizacyjne, dzięki którym widz może identyfikować się z dramatami bohaterów oraz za wspaniałe kreacje aktorskie będące jednocześnie pięknym przykładem zespołowości.Opera Rara w Krakowie oraz muzykę do spektaklu "Maszyna" w reż. Jagody SzelcZa nieograniczoną wyobraźnię dźwiękową, swobodne poruszanie się po różnorodnych światach - muzyki współczesnej, elektroniki, muzyki teatralnej czy filmowej. Jej twórczość jest przykładem zacierania granic w sztuce i rodzajem działalności kolektywnej (współzałożycielka Grupy kompozytorskiej gen~.rate) o mocnym kontekście społecznym.Producent: Polskie NagraniaDystrybutor: Warner Music PolandTwórcy odważnie i z pomysłem zmierzyli się z "Pieśniami świętojańskimi o Sobótce" Jana Kochanowskiego, dając renesansowym tekstom współczesne brzmienie i znaczenia. "Kwiateczki" to wyrafinowany stylistycznie i pastiszowy album.Za spektakl przykuwający uwagę rozmachem, drapieżnością i nieoczekiwanymi pomysłami. To przykład oryginalnego interpretowania polskiego folkloru i literatury, nowatorskie wykorzystanie koncertowych dzieł Wojciecha Kilara i Karola Szymanowskiego we współczesnym tańcu. Obie artystki konsekwentnie rozwijają własny, język choreograficzny.