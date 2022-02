Poruszające, wnikliwe, skłaniające do refleksji. Polskie soboty lutego w Canal+ Dokument

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Dokument na luty 2022 roku przygotował cykl "Polskie soboty"

• Stacja pokaże cztery wyjątkowe produkcje dające możliwość wglądu w życie niezwykłych osób i przeniknięcia do nieznanych zakamarków otaczającego nas świat

Początek 2022 roku przyniósł polskiej kulturze ogromną stratę. W wieku 93 lat zmarła Barbara Krafftówna, jedna z najsłynniejszych i najzdolniejszych polskich aktorek, którą widzowie pokochali m. in. za niezapomnianą Honoratkę w kultowych "Czterech pancernych...". Gwiazda kina, telewizji i teatru, która w trakcie 75 lat kariery wcieliła się w ponad 140 ról. Grała u Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Wojciecha Jerzego Hasa, śpiewała w "Kabarecie Starszych Panów". Jej Felicja z nominowanego do Złotej Palmy filmu "Jak być kochaną", od niemal 60 lat nieustanie wzrusza i zachwyca, na zawsze już pozostając najwybitniejszą rolą tej wielowymiarowej artystki.Właśnie do tej postaci nawiązują wewnętrzne, intymne monologi będące główną narracją dokumentalnego obrazu(premierę 5 lutego w Canal+ Dokument). Nagrania zarówno archiwalne, przez lata zbierane przez narratora i scenarzystę filmu, Remigiusza Grzelę, jak i zrealizowane współcześnie. Ten kreacyjny portret stworzony przez Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa zabiera widzów w magiczną krainę życia Krafftówny, pełną zawodowych sukcesów i osobistych tragedii. Życia wpisanego w niełatwe realia polskiej rzeczywistości, od których ucieczką dla aktorki zawsze była wyobraźnia.W ramach cyklu pokazany zostanie również dokument(12 lutego). Sławomir Grünberg, twórca tak uznanych filmów dokumentalnych jak "Nie płacz kiedy odjadę" czy "Karski i władcy ludzkości" oraz laureat prestiżowej nagrody Emmy opowiada historię obrazu, który wisiał w mieszkaniu w Łodzi przy łóżku Lilki Elbaum przez ponad 75 lat. Dzięki temu stał się on niemym świadkiem nie tylko tragicznych dziejów rodzin, które tam mieszkały, ale także historii Łodzi. Film będący nowoczesnym połączeniem eseju, materiałów archiwalnych, animacji i współczesnego dokumentu śledzi losy Lilki Elbaum, głównej bohaterki filmu, Paula Cellera, Amerykanina i potomka polskich Żydów z Łodzi, oraz Roni Ben Ari, fotograficzki z Izraela, której ojciec mieszkał niegdyś w owej kamienicy. Wspólnie dążą oni do odnalezienia śladów rodzinnych wspomnień. To także pełna metafor opowieść o samym mieście i pełniącej w nim przed wojną ważną rolę - tętniącej życiem społeczności żydowskiej. To opowieść o brutalnej eksterminacji tej społeczności w okresie holokaustu, walce o odrodzenie, aż po ostateczne jej wydalenie z miasta w 1968 roku.Następnie Canal+ Dokment wyemituje film- pełnometrażowy debiut dokumentalny Karola Pałki, którego światowa premiera odbyła się na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno w sekcji Tydzień Krytyki Filmowej. Jest to opowieść o ludziach, którzy żyją inaczej... Danusia i jej córka Basia mieszkają z dala od ludzi, w zgodzie z przyrodą i w surowych warunkach, otoczone zwierzętami i duchami zmarłych. Rytm ich życia wyznacza natura, dając poczucie spokoju i bezpieczeństwa, jednocześnie wywołując tęsknotę za ludźmi.Kulisy kariery i prywatnego życia polskiej mistrzyni MMA, Aleksandry Roli pokazuje natomiast film(26 lutego w Canal+ Dokument, pra-premiera 21 lutego w Canal+ Premium) Krzysztofa Kasiora. Dokument, to obraz bezkompromisowej walki o marzenia i dążenia do wyznaczonych celów. Sercowe zawody i załamanie nerwowe, które przyniosły dwie próby samobójcze, stały się też fundamentem sportowego sukcesu. Rola, która zamiast psychoterapii wybrała treningi, w krótkim czasie pokonała wszystkie rywalki w Polsce i dostała szansę walki o tytułu Amatorskiego Mistrza Świata na turnieju w Las Vegas.Wszystkie produkcje dostępne będą również serwisie Canal+ Online.