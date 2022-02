"Dobra robota" od marca na antenie TTV (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy program wiosną w TTV

• Bohaterami "Dobrej roboty" są szefowie lokalnych firm oraz ich pracownicy - razem tworzą ekipę, która jak mało kto, zna się na robocie.

W programie podejrzymy codzienność w kilku branżach. Kamery programu zajrzą do małych, lokalnych firm jak pomoc drogowa i rodzinny cyrk; do większych przedsiębiorstw jak skup złomu i gospodarstwo rolne, a także do takich, z wieloletnią tradycją jak ponad 70. letnia piekarnio-cukiernia.Jak w dzisiejszych czasach przedsiębiorcy zdobywają klientów i walczą z konkurencją? Czy lepiej prowadzić biznes żelazną ręką, czy może warto postawić na przyjacielskie relacje z pracownikami?"Dobra robota" zadebiutuje na antenie TTV już 7 marca, premierowe odcinki emitowane będą od poniedziałku do czwartku o godz. 18:35. Format dostępny również będzie w serwisie Player.pl!