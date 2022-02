Hit w Krakowie, ściganie na lodzie, boks, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Do gry wraca Ekstraklasa. Hitami spotkania Cracovii z Lechem, czy Zagłębia Lubin z Legią Warszawa

• Debiut Race of Champions, w którym wystartują m.in. Sebastian Vettel oraz Valtteri Bottas

Hitem 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie mecz w Krakowie, gdzie miejscowa Cracovia przyjmie na swoim stadionie liderów tabeli - Lecha Poznań. "Kolejorz" udanie zakończył rundę jesienną, wygrywając cztery z pięciu ostatnich spotkań. To pozwoliło podopiecznym Macieja Skorży na uzyskanie czteropunktowej przewagi nad drugą w tabeli Pogonią. Poznaniacy nie próżnowali w zimowym okienku, wzmacniając się m.in. Kristofferem Velde oraz powracającym po czterech latach do Poznania Dawidem Kownackim. Krakowianie potrafią się jednak przeciwstawić Lechowi. W ostatnich pięciu spotkaniach na stadionie przy ulicy Kałuży Cracovia wygrała aż cztery mecze. Spotkanie Cracovii z Lechem już w niedzielę o 17:30.Co roku w Race of Champions biorą udział najlepsi kierowcy na świecie bez podziału na kategorię sportów motorowych, którzy ścigają się, aby wyłonić najlepszy motorsportowy kraj i najlepszego kierowcę globu. Wyścig na torze równoległym zapewnia zapierający dech w piersiach spektakl, który co roku jest chętnie oglądany przez wszystkich kibiców motorsportu na całym świecie. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji, od 5 do 6 lutego 2022 roku. "Wyścig Mistrzów" zostanie rozegrany na lodowej nawierzchni, a do dyspozycji kierowców będą posiadające ogromną moc elektryczne samochody rajdowe. W tym roku swój udział potwierdzili między innymi: Sébastien Loeb (reprezentacja Francji), Sebastian Vettel i Mick Schumacher (reprezentacja Niemiec), Valtteri Bottas i Mika Hakkinen (reprezentacja Finlandii), Jimmie Johnson i Travis Pastrana (reprezentacja USA) Mattias Ekstrom i Johan Kristofferson (reprezentacja Szwecji), a także Petter Solberg (reprezentacja Norwegii) i wielu innych wybitnych kierowców z różnych motorsportowych kategorii.Serial dokumentalny "Sędziowie" przez siedem ostatnich tygodni przedstawiał sędziów piłkarskich PKO BP Ekstraklasy z niemal każdej strony. W ostatnim, kończącym sezon odcinku Maciej Klimek i Michał Siejak przyjrzeli się pracy wozu VAR. System ten pierwszy raz został użyty w 2017 roku, a od lutego 2018 obowiązuje on na każdym meczu PKO BP Ekstraklasy. Jak wygląda użycie systemu od kuchni? Jakie sytuacje mogą być sprawdzane, oraz jak pomagają arbitrom w pracy? 