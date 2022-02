"Cwaniaki z Hollywood", "King Richard: Zwycięska rodzina", "Nocny konwój" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Cwaniaki z Hollywood", "Skąd się biorą sny", "Nocny konwój", "King Richard: Zwycięska rodzina"

Weekend filmowych premier wrozpoczną(5 lutego). Zadłużony u groźnego gangstera niedoceniany producent filmowy, Max Barber (Rober De Niro) czuje, że ma nóż na gardle, a jego nędzny żywot wkrótce dobiegnie końca, jeżeli nie zdobędzie szybko gotówki. W tej trudniej sytuacji, balansując na granicy życia i śmierci wpada na bardzo kreatywny i niezbyt moralny pomysł: "Skąd wziąć szybko i legalnie dużą gotówkę i spłacić dług u mafii?". Chciwy twórca filmowy postanawia wyprodukować nowy, bardzo niebezpieczny film, aby w trakcie jego kręcenia zabić "przypadkiem" głównego aktora. W tym celu do tej roli zatrudnia postarzałego gwiazdora, Duke'a Montanę (Tommy Lee Jones), by zgarnąć wielkie pieniądze z jego ubezpieczenia. Nie mogąc zabić staruszka, Max z czasem podnosi stawkę, co stawia Duke'a w coraz bardziej niebezpiecznych sytuacjach. Nietypowe zachowania rozgrywające się na planie filmowym powodują, że Barber nieświadomie zaczyna robić najlepszy film w swojej karierze... Ale, co dalej z jego długiem?W niedzielę film animowany(6 lutego)Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny a ich ojciec postanawia, że zamieszkają wszyscy w jednym domu. Nieznośna dziewczynka daje się we znaki, ale Minna nie zamierza jednak dawać za wygraną i próbuje zrobić wszystko, aby pozbyć się małej intruzki. Przypadkowo pewnej magicznej nocy odkrywa niesamowitą krainę, w której powstają sny.Wieczorem(6 lutego). Trójka wyszkolonych policjantów: Virginie (Virginie Efira), Erik (Gregory Gadebois) oraz Aristide (Omar Sy), na co dzień stawia czoła przestępcom grasującym na paryskich ulicach. Gdy pewnego dnia otrzymują od swoich przełożonych nietypowe dla nich zadanie, ich drogi moralne mogą się wkrótce rozejść. Policjanci mają eksportować na lotnisko nielegalnego imigranta, który ma zostać poddany karze śmierci w swoim kraju. Virginie w trakcie misji zaczyna kwestionować powierzone jej zadanie. Czy policjantka zdąży przekonać kolegów do zmiany zdania i uratowania przewożonego na stracenie mężczyzny?Niedzielną Megapremierąbędzie film(6 lutego). Compton w Kalifornii. Richard Williams (Will Smith) dorastał w czasach, gdy na amerykańskim Południu nikogo nie dziwił system segregacji rasowej. Czując na sobie dotkliwe jego skutki, mężczyzna postanawia zrobić wszystko, by jego dzieci były szanowane. Pewnego dnia wpada na pomysł, aby swoje dwie córki wypromować na gwiazdy tenisa. Ponieważ nie ma specjalistycznej wiedzy na ten temat, ogląda filmy instruktażowe, by móc trenować starszą z nich, Venus (Saniyya Sidney), i młodszą, Serenę (Demi Singleton). Bezrefleksyjnie wierząc w możliwość osiągnięcia sukcesu, stosuje niekonwencjonalne metody, stale motywuje córki do ciężkiej pracy i buduje w nich niezachwianą pewność siebie. W równie bezkompromisowy sposób stara się też zdobyć sponsorów czy przekonać do współpracy trenerów. Całą trójkę w tej ciężkiej pracy wspiera także Oracene (Aunjanue Ellis), żona Richarda i matka dziewczynek. W końcu nakierowana na sukces motywacja i siła rodzinnych relacji sprawiają, że Venus i Serena zaczynają odnosić pierwsze sukcesy. Głęboko poruszająca opowieść, która opowiada o prawdziwych wydarzeniach.Z kolei weekend filmowych premier wrozpocznie(4 lutego, Cinemax). Para młodych ludzi żyje w lesie. Pewnego dnia muszą stawić czoła poważnej chorobie objawiającej się gwałtownymi i przerażającymi objawami. Sprawia ona, że Rose, podobnie jak wampir, jest spragniona krwi. Rosnący głód powoduje, że kobieta zaczyna zatracać swoje ludzkie cechy i ucieka się do przemocy, co rani ją samą i jej najbliższych. Choroba Rose jest trudną próbą dla miłości młodej pary i powoli staje się oczywiste, że ich życie na odludziu może dobiec końca.W sobotę(5 lutego, Cinemax 2). W małej wiosce w mroźnej Jakucji nazywają ją po prostu "Straszydłem". Jest uzdrowicielką, pustelniczką, chrystusowym szaleńcem. Ma niewiele ponad 40 lat i nie wylewa za kołnierz. Bywa ośmieszana, upokarzana i obrażana. Od lat nie interesuje się swoim losem. Wszyscy jej unikają i boją się jej, ale w środku nocy po kryjomu odwiedzają jej dom, bo tylko ona umie wyleczyć ich choroby. Jej moc stała się jej przekleństwem. Zawsze obiecuje sobie, że nie będzie już pomagać ludziom, ale nigdy nie umie im odmówić. Wie, że dar kiedyś ją zniszczy, ale chce być dla ludzi jedyną szansą na zbawienie.W niedzielę(6 lutego, Cinemx 2). Jedna noc, jeden bar. Spokojne spotkanie aktorów zakłóca pojawienie się nieproszonego gościa. Pijany radziecki oficer wchodzi do baru, żeby sprzedać obecnym kanister benzyny. Podejrzana transakcja szybko przeradza się w konkurs picia wódki na czas. Rosjanin, któremu w oko wpadła Milada, jest zabawiany przez wystraszonych aktorów i nie chce wyjść. Atmosfera staje się gęsta jak dym z papierosa, ale oficer doskonale się bawi. Tak dobrze, że w końcu wyciąga pistolet... Impreza, która toczy się przy dźwiękach kosmicznie psychodelicznej muzyki Kill the Dandies! wymyka się spod kontroli. Gra staje się pułapką, bohaterowie okazują się tchórzami, a tchórze bohaterami. Jest tylko jeden sposób, żeby wydostać się z okupowanego baru: rewolucja