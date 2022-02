5G pod lupą UOKiK. "Oferty operatorów mogą wprowadzać w błąd"

Łukasz Szewczyk

• Materiały marketingowe muszą rzetelnie informować o właściwościach produktu czy zasadach skorzystania z usługi. Nie zawsze przedsiębiorcy o tym pamiętają.

• Prezes UOKiK przygląda się reklamom ofert 5G w sieciach komórkowych oraz informacjom związanym z wprowadzaniem tej technologii do oferty.

• Ze skarg konsumentów wynika, że nie mogą oni skorzystać z tej technologii, mimo zapewnień ze strony przedsiębiorców.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały konsumentów dotyczące ofert dostępu do internetu w technologii 5G. Ten skrót oznacza piątą generację sieci komórkowej, dzięki której zwiększy się prędkość internetu i pobierania danych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające wobec Polkomtel, operatora sieci Plus, oraz P4, operatora sieci Play. Sprawdzi w nich informacje udzielane w ramach prowadzonych kampanii marketingowych w związku z wprowadzeniem technologii 5G.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Klienci sieci Plus skarżyli się na nieprawidłowe działanie technologii 5G, mimo że posiadali urządzenia umożliwiające jej obsługę. Z kolei abonenci Play na podstawie informacji w reklamach byli przekonani, że prezentowana w nich cena wraz z urządzeniem obejmuje Internet w prędkości 5G. Małym drukiem znalazła się informacja, że ani przedstawiana taryfa, ani urządzenie nie obsługują tej technologii. Prezes UOKiK zweryfikuje w postępowaniach wyjaśniających czy sytuacje opisane przez konsumentów miały miejsce.Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy i jego celem jest wyjaśnienie mechanizmów panujących na danym rynku. Kolejnym krokiem może być wszczęcie postępowania właściwego, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.