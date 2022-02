Eleven Sports 4K, H2 i Mixtape TV w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna oferta UPC Polska powiększyła się o trzy nowe kanały telewizyjne, w tym jeden w jakości 4K

Od poniedziałku (7 lutego 2022 roku) abonenci UPC zyskali dostęp do kanału(pozycja numer 324 w dekoderach Horizon i UPC TV 4K Box / 374 w MediaBoxach). History 2 to kanał popularno-naukowy, z którego widzowie dowiedzą się, jak przypadek zmienił losy ludzkości, jak działa mózg i jakie tajemnice kryje wszechświat. Na kanale znajdują się doceniane seriale dokumentalne z całego świata, które zaspokoją ciekawość najbardziej wymagających widzów: od tematyki wojennej poprzez historię starożytną i współczesną aż po nauki ścisłe, motoryzację i inżynierię.Druga nowość to(pozycja numer 722 w dekoderach Hoizon oraz UPC TV 4K Box / 797 w MediaBoxach). Jest to muzyczno-rozrywkowy kanał telewizyjny w 100 proc. poświęcony kulturze hip-hop. W ramówce stacji znajdziemy najnowsze klipy polskich i zagranicznych gwiazd sceny hip-hop oraz najlepsze klasyki gatunku, pogrupowane w tematyczne bloki. Z badań przeprowadzonych przez nadawcę wynika, że na tego typu muzykę jest duże zapotrzebowanie, brakuje hip-hopu w ofercie operatorów i że ten gatunek muzyki jest "trendy".Nowością jest także(pozycja numer 238 w dekoderach UPC TV 4K Box oraz 238 w modułach CI+ 4K). Kanał gwarantuje dostęp do wydarzeń sportowych w wysokiej jakości. W ofercie m.in. LaLiga Santander, Serie A TIM oraz prestiżowe angielskie rozgrywki pucharowe FA Cup. Wyścigi Formula 1 oraz zawody żużlowe PGE Ekstraliga. Stacja dostępna jest w dodatkowo płatnym pakiecie Mega Sport.