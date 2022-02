Nowy program poradnikowy "Gadżet show" od marca w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Czy istnieje niewidzialny kask rowerowy?

• Jak uporać się z problemem wiecznie pogniecionych ubrań?

• Czym otwierać kokosy i jak przechowywać świeże zioła, by na długo zachować ich świeżość?

• Na wiele pytań odpowie nowy program Zoom TV "Gadżet show".

Marki prześcigają się w tworzeniu coraz to nowszych produktów, które mają oszczędzić czas, upiększyć mieszkanie, czy też sprawić, by nasze życie stało się prostsze. Często nie wiemy jednak, czy dany gadżet działa i czy rzeczywiście wpłynie na naszą codzienność. Nowy program Zoom TV o nazwie "Gadżet show" testuje produkty, które nie tylko pomagają w codziennych czynnościach, ale są też dobrze zaprojektowane, funkcjonalne, poręczne i są z różnych półek cenowych.Program prowadzą blogerka lifestylowa, której czasami pomaga w testowaniu gadżetów jej mąż, i znana z programów telewizyjnych i odkrywaniu nowych sposobów na życie. W każdym odcinku Marta prezentuje kilkanaście gadżetów z różnych dziedzin życia. Kinga zaś testuje produkty, zaczynając od unboxingu, czyli rozpakowania pudełka, którego zawartość jest dla niej niespodzianką. Jej zadanie to odkryć, do czego służy dany produkt i ocenić jego funkcjonalność.W programie "Gadżet show" prowadzące sprawdzą, jakie urządzenia mogą przyspieszyć pracę, testują najnowsze eko-rozwiązania, szukają najciekawszych udogodnień do kuchni czy łazienki. Testerka Kinga Zawodnik, dzięki naturalności i poczuciu humoru odnajdzie się w każdej sytuacji i rozśmieszy nawet największego ponuraka. Marta Lech-Maciejewska zapewni ciekawą i przejrzystą prezentację wszystkich pokazywanych urządzeń i udowodni, że ich obsługa jest dziecinnie prosta.