TV Smart GO w sieci Vectra. Nowa odsłona mobilnej rozrywki

Łukasz Szewczyk

• Vectra zaprezentowała nową odsłonę aplikacji umożliwiającą mobilny dostęp do telewizji i treści na żądanie.

• TV Smart GO to aplikacja dostępna na smartfony i tablety z systemem iOS lub Android.

• Z aplikacji można korzystać również w telewizorach z systemem Android TV oraz przez dedykowaną stronę internetową.

Dzięki TV Smart GO, wybrane kanały telewizyjne oraz treści z biblioteki tytułów na żądanie można oglądać nie tylko w domu, ale również poza nim. Aplikacja jest dostępna bez dodatkowych opłat na wielu urządzeniach. Celem Vectry jest zapewnienie klientom dostępu do najlepszej rozrywki wszędzie, gdzie tego oczekują i to w wybrany przez nich sposób.TV Smart GO dostępne jest w sklepach Google Play (Android) i App Store (iOS). Z aplikacji może korzystać każdy posiadacz usług Vectry - abonenci z usługami TV mogą oglądać kanały telewizyjne oraz VOD, natomiast ci nieposiadający usług TV mogą korzystać z bogatej oferty VOD. Klienci, którzy do tej pory logowali się do platformy za pomocą aplikacji TV Online powinni zainstalować nowe aplikacje i, posługując się tymi samymi danymi logowania, rozpocząć korzystanie z TV Smart GO.Dostęp do TV Smart GO posiadają także właściciele urządzeń z Android TV, w tym szerokiej gamy telewizorów. Aplikacja umożliwia w tym przypadku oglądanie na dużym ekranie bez konieczności podłączania dekodera - wymagane jest jedynie posiadanie telewizora z systemem Android TV oraz internet.Dotychczasowe aplikacje TV Online zostaną niebawem wyłączone. Od tego momentu dostęp do platformy będzie możliwy jedynie poprzez aplikację TV Smart GO lub stronę internetową tvsmart.vectra.pl.