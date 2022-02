Medalowy skok Kubackiego. Eurosport 1 z rekordem oglądalności

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (6 lutego 2022 roku) Eurosport 1 zanotował najlepsze wyniki oglądalności w historii

• Końcówkę drugiej serii konkursu na skoczni normalnej i skok po medal Dawida Kubackiego oglądało aż 2,2 mln widzów

• W ciągu całego dnia Eurosport 1 osiągnął rekordowe 3,56% udziału w rynku.

To był piękny dzień na olimpijskich arenach, którego zwieńczeniem był konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej i brązowy medal Dawida Kubackiego. Jak informuje nadawca, końcówkę drugiej serii i skok po medal Dawida Kubackiego śledziło w Eurosporcie 1 aż 2,2 mln osób. Pasjonująca rywalizacja przyciągnęła średnio blisko 1,7 mln widzów. To najlepszy wynik oglądalności transmisji z igrzysk w Eurosporcie.- powiedziała Dorota Żurkowska, Dyrektor Eurosportu w Polsce.Przez cały weekend otwarcia igrzysk olimpijskich Eurosport 1 był najchętniej oglądalnym kanałem sportowym w Polsce z udziałem na poziomie 2,69% - to wynik o niemal połowę lepszy niż cztery lata temu podczas igrzysk w Pjongczangu. Relacje na żywo obejrzało w ten weekend w Eurosporcie 1 aż 4,2 mln widzów, czyli ponad 900 tys. osób więcej niż w trakcie poprzednich zimowych igrzysk.Przypomnijmy, że Eurosport i Player oferują najszersze relacje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. W sumie widzowie mogą zobaczyć aż 850 godzin transmisji na dwóch antenach głównych Eurosportu, trzech kanałach dodatkowych, kanale 4K oraz serwisie player.pl. Dodatkowo użytkownicy Playera mogą oglądać produkcje o tematyce sportowej, w tym dokumenty "Justyna Kowalczyk - bieg przez życie" oraz "Dawid Kubacki - droga do Pekinu".Codziennie między transmisjami oraz o 17:00 w programie "Strefa Medalowa" kibice przenoszą się do sportowego kurortu na szczycie chińskich gór i w towarzystwie niezrównanych ekspertów zagłębiają się w najważniejsze wydarzenia z Pekinu. W olimpijskiej drużynie Eurosportu są m.in. Justyna Kowalczyk, Magdalena Pałasz, Katarzyna Woźniak, Jakub Kot, Krzysztof Biegun, Tomasz Sikora, Marcin Szafrański i Mariusz Czerkawski.