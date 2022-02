"Legalny Kochanek" na YouTubie rozmawia z kobietami z różnych światów (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Tancerz Robert Kochanek rozwija swoją działalność na YouTube.

• Poprzez kanał "Legalny Kochanek" internauci będą mogli poznać historie kobiet w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i niezwykłymi życiowymi historiami.

• Panie będą się dzielić swoimi spostrzeżeniami, sprawdzonymi poradami i sposobami na pokonanie każdego kryzysu.

Na razie kanał "Legalny Kochanek" ma tysiąc subskrybentów i zostały na nim opublikowane cztery odcinki. Gośćmi "Legalnego Kochanka" do tej pory były: Wiktoria Gąsior ("Instagram to złudzenie"), Osi Ugonoh ("Jestem czarnoskórą Polką"), Ewa Pachulska ("Mój mąż akceptuje kochanka") i Małgorzata Ohme ("Jak nie popełniać tych samych błędów i stworzyć prawdziwą relację partnerską"). Tancerz jest zadowolony ze spotkania z każdą z tych kobiet i wierzy, że ich słowa nie zostały rzucone na wiatr.- mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Robert Kochanek.Tancerz nie ukrywa, że wiąże z tym internetowym projektem duże nadzieje. Wiele dziedzin życia przeniosło się teraz do sieci. Ludzie załatwiają tam sprawy urzędowe, robią zakupy, umawiają się na randki, a także szukają różnych porad. Każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, dlatego też wierzy, że i jego kanał będzie miał coraz więcej subskrybentów.- mówi Robert Kochanek.Tancerz ze swojego doświadczenia wie, że jeśli ktoś się czymś w danym momencie interesuje, to szuka informacji na ten temat w różnych źródłach. Dlatego też tak dużą popularnością cieszą się teraz różne filmiki publikowane na platformie YouTube.- mówi.Poza kanałem na YouTubie Robert Kochanek zamierza także nadal prowadzić zajęcia taneczne, również w nieco rozszerzonej formule.- dodaje tancerz.