Łukasz Szewczyk

Spotify startuje z polską edycją playlisty wspierającej niezależnych artystów

• W przypadku artystów znajdujących się na początku kariery, by zyskać tysiące słuchaczy czasami wystarczy, by ich utwór znalazł się we właściwym miejscu i czasie.

• Taką okazją do zaprezentowania swojej twórczości są playlisty Fresh Finds na Spotify.