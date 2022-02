WP Pilot i kanał Da Vinci promują Tydzień Bezpiecznego Internetu

Łukasz Szewczyk

• Platforma WP Pilot i kanał Da Vinci działają razem dla bezpieczeństwa w internecie.

• Z okazji Światowego Dnia Internetu użytkownicy WP Pilota uzyskają darmowy dostęp do animowanych materiałów edukacyjnych produkcji Da Vinci.

• Znajdują się tam najważniejsze fakty na temat korzystania z sieci i informacji, które można w niej znaleźć.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest 8 lutego i został zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Początkowo dotyczył państw europejskich, dziś jego zasięg jest znacznie szerszy. Dzień Bezpiecznego Internetu przypomina o bezpieczeństwie dzieci w sieci. WP Pilot i Da Vinci będą edukować na ten ważny temat przez cały tydzień.Zabawa jest doskonałym sposobem na naukę. Przykłady dokładnie opisane w książkach i serialach zazwyczaj bywają lepiej zapamiętane niż zwykłe ostrzeżenia. W księgarniach znajdziemy wiele pozycji, które pokazują najmłodszym, jak zachowywać się w sieci, na co uważać. Podobniew telewizji - na dziecięcych kanałach dostępne są tytuły, które odpisują wiele zagadnień związanych z internetem. Przykładem takiego programu jest "Wyszukaj to!", emitowany w stacji Da Vinci, który teraz można oglądać na platformie WP Pilot - komentuje Marcin Malicki, prezes WP Pilot.- dodaje Aleksandra Sergiel, dyrektor Da Vinci Media w Polsce."Wyszukaj to!" to nominowany do nagrody BAFTA program, który pokazuje najmłodszym, jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Składa się z 18, trwających po pięć minut odcinków. W każdymz nich dzieci podróżują po cyfrowym świecie razem z Mayą, Jackiem i ich babcią. Dowiadują się, jak być bezpiecznym w internecie, co robić, a czego się wystrzegać, a także jak być życzliwym dla innych. Program dostępny na antenie stacji Da Vinci oraz w aplikacji Da Vinci Kids.Abonenci WP Pilot będą mogli dłużej korzystać z materiałów edukacyjnych, ponieważ kanał Da Vinci będzie dostępny bezpłatnie przez miesiąc także dla użytkowników wszystkich pakietów Premium: Starter PLUS, Podstawowy i MAXI. Ponadto na profilu WP Pilot na Facebooku zaplanowano konkurs o bezpiecznym korzystaniu z sieci. Do wygrania będą dostępy do edukacyjnej platformy Da Vinci Kids oraz głośniki bluetooth.