Serial kryminalny "Osaczony" z Leszkiem Lichotą w roli głównej wiosną w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Próbując na własną rękę rozwikłać zagadkę śmierci 5-latka, osaczony przez wszystkich Michał odkrywa zdumiewającą prawdę o własnej przeszłości.

• Jednocześnie orientuje się, że jest częścią mrocznej układanki, w której pożądanie i miłość mieszają się z zemstą i zdradą...

• Telewizyjna premiera serialu "Osaczony" wiosną w Polsacie

Mieszkańcami podwarszawskiego strzeżonego osiedla wstrząsa śmierć 5-letniego Tomka. Zwłoki w pobliskim lesie znajduje Michał Górski (Leszek Lichota), którego z chłopcem łączyła głęboka więź. Szybko okazuje się, że wszyscy z otoczenia zamordowanego mają coś do ukrycia... Zarówno matka chłopca, Justyna (Maria Dębska), jak i żona Michała, Anita (Ilona Ostrowska), przyjaciel Górskiego, Adrian (Wojciech Błach), czy mąż Justyny, Paweł (Mateusz Janicki), weteran wojny w Afganistanie, cierpiący na zespół stresu pourazowego. Ale to Michał od początku jest głównym podejrzanym. A przynajmniej w oczach ekscentrycznego komisarza Krona (Eryk Lubos). Sytuację Górskiego komplikuje dodatkowo kryzys małżeński, któremu przyglądają się nastoletnie córki. Michał postanawia szukać sprawcy na własną rękę, a wchodząc głębiej w życie sąsiadów, odkrywa ich mroczne tajemnice i zaskakujące relacje, a nawet echa afery pedofilskiej. Wpada także na trop kogoś, kto uparcie próbuje zatrzeć przed nim ślady...W serialu, nawiązującym stylistyką do głośnych "The Killing" czy "Broadchurch", zobaczymy aktorów z najwyższej półki kinowej i telewizyjnej. W głównej i tytułowej roli występuje Leszek Lichota, który potwierdził swoją klasę udziałem w takich produkcjach, jak "Wataha", "Kruk", "Lokatorka". Partnerują mu: utalentowana Ilona Ostrowska ("To musi być miłość", "Ślepnąc od świateł") i jedna z najbardziej magnetycznych aktorek swojego pokolenia, Maria Dębska ("Kuchnia", "W rytmie serca", "Zabawa, zabawa"). W nieprzeniknionego komisarza Krona wciela się brawurowy Eryk Lubos ("Kuchnia", "Sztuka kochania", "Underdog"), a w przyjaciela Michała, Adriana - obdarzony urokiem zawadiackiego amanta Wojciech Błach ("Pierwsza miłość").Emisja serialu, po dwa odcinki, emitowane będą w poniedziałki o godz. 20:00 i 21:00 przez trzy kolejne poniedziałki.Cały serial jest dostępny na platformie Polsat Box GO.Produkcja, oparta na licencji australijskiej, została wyreżyserowana przez Macieja Dutkiewicza ("Ślad", "Na krawędzi"). Autorami polskiej wersji scenariusza są: Arkadiusz Borowik i Maciej Dutkiewicz. Za produkcję odpowiada TFP.