Piąty sezon "Ninja Warrior Polska" od marca w Polsacie. "Tak trudno do tej pory jeszcze nie było"

Łukasz Szewczyk

• Jeszcze trudniejsze przeszkody i bardzo mocni zawodnicy, którzy z użyciem sił mięśni i umysłu potrafią zdziałać akrobatyczne wręcz cuda.

• W marcu 2022 roku na antenie Polsatu premiera piątej odsłony sportowego show Polsatu "Ninja Warrior Polska"

Wiosną w Polsacie kolejny sezon zmagań prawdziwych herosów i ogromny apetyt na zwycięstwo. Jeszcze lepiej przygotowani niż dotychczas zawodnicy zmierzą się z ekstremalnie skomplikowanymi przeszkodami - tak trudno do tej pory nie było. -- wyjawia Jerzy Mielewski."Ninja Warrior Polska" przyzwyczaił widzów Polsatu do ogromnych emocji. W V edycji show będzie ich jeszcze więcej! Na słynnym torze przeszkód staną wszyscy Last Man Standing - zawodnicy, którzy w każdym z sezonów popisali się największymi umiejętnościami, dochodząc w finale programu najdalej. Będziemy zatem przyglądać się zmaganiom: Jakuba Zawistowskiego, Roberta Bandosza, Sebastiana Kasprzyka i Igora Fojcika. Ale nie tylko. Na torze przeszkód pojawią się weterani, znani z poprzednich edycji, oraz nowe, sportowe odkrycia. Kobiety tak jak do tej pory nie będą odpuszczać, udowadniając za każdym razem, że "słaba płeć" nie istnieje.Nowością na torze eliminacyjnym będą podwójne przeszkody. Zawodnik sam będzie mógł zdecydować, którą z dwóch przeszkód przejdzie, biorąc pod uwagę własne predyspozycje. Podobnie jak w poprzedniej edycji dwóch najlepszych zawodników etapu eliminacyjnego walczyć będzie na Power Tower o złoty bilet, czyli wejście do finału z pominięciem toru półfinałowego.Niebywałą odwagą wykażą się nie tyko profesjonaliści, ale także amatorzy. Wśród nich: aktorzy Jakub Zdrójkowski, Marcjanna Lelek i Joanna Jabłczyńska, słynny litewski kulturyska Robert Burneika, znany pod pseudonimem Hardkorowy Koksu, pogodynka Polsat News Milena Rostkowska-Galant czy uczestniczka III edycji "Love Island", Stella Staniszewska.Oprócz prestiżowego tytułu Ninja Warrior zawodnicy ścigają się o nagrodę główną - 150 tys. złotych. Dla uznania odwagi i siły najmężniejszych zawodników - w programie mamy aż dwie gwarantowane nagrody pieniężne: 15 tys. zł dla Last Man Standing oraz 5 tys. zł dla kobiety, która dotrze do finału.Gospodarzami show jest niezawodne trio: Karolina Gilon w roli prowadzącej oraz komentatorzy: Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski.