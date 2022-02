Walentynki w rytmie disco-polo w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Walentynek TVP2 przygotowała specjalną ofertę programową.

• W sobotę (12 lutego) "Walentynki z królami disco" zrealizowane w krakowskiej Tauron Arenie.

• W poniedziałek (14 lutego) "Walentynkowy Koncert Życzeń" z udziałem największych gwiazd.

W koncercie(12 lutego, od godz. 20.00) wystąpią największe polskie i zagraniczne gwiazdy muzyki disco. Wśród nich takie sławy jak: Limahl - legendarny wokalista pochodzący z kraju, w którym wysłano pierwszą w historii walentynkę, jedna z najjaśniejszych gwiazd Italodisco, czyli fantastyczny Savage, dentysta, który zapragnął śpiewać i podbił serca fanów na całym świecie, czyli energetyczny Dr Alban, a także Włoch obdarzony gorącym temperamentem i równie gorącym sercem, Francesco Napoli. Wśród polskich artystów grupa Weekend, zespół Boys, a także niekwestionowany król gatunku - Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie zabraknie takich hitów, jak "Ona tańczy dla mnie", "Marina, Marina", "Jesteś szalona", "Niech żyje wolność", "Przez Twe oczy zielone", "It's my love", "Sing Hallelujah" czy "Never Ending Story".Dodatkowych wzruszeń dostarczą walentynki od widzów ze słowami miłości skierowanymi do najbliższych. Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Aleksander Sikora i Mateusz Szymkowiak, który spróbuje wybadać, co gra w duszach i sercach publiczności zgromadzonej w Tauron Arenie.Z kolei(14 lutego, od godz. 21.40) to widowisko zarejestrowane w Teatrze Wielkim w Łodzi. Na scenie wystąpi: Joanna Moro, która zaśpiewa przebój "Serduszko puka w rytmie cza-cza", Halina Frąckowiak z hitem "Napisz, proszę", Eleni z przebojem "Miłość jak wino", Cleo z piosenką "Kocham" oraz Stefano Terrazzino z utworem "Miłość w Portofino". Swoje największe przeboje - w tym "Kochana, wierzę w miłość", "Przez Twe oczy zielone" czy "Prawdziwa miłość to Ty" wykona Zenon Martynik, natomiast Radek Liszewski zaprezentuje własną, zaskakującą interpretację przeboju "Umówiłem się z nią na dziewiątą".Nie zabraknie także duetów. W wykonaniu tandemu Aleksandra Szwed i Stafano Terrazzino usłyszymy "Do zakochania jeden krok", Agnieszka Włodarczyk w duecie z Filipem Lato zaśpiewa "Moje jedyne marzenie", w parze z Markiem Kaliszukiem wykona hit "Za Tobą pójdę jak na bal". Z kolei Kasia Moś w duecie Markiem Kaliszukiem zaśpiewa przebój "Szukaj mnie". W miłosnym repertuarze usłyszymy także Dagmarę Jaworską, Pawła Skibę, Gromee, Masters, Power Play, Sienna Gospel Choir, a także Barbarę Parzeczewską, zwyciężczynię "The Voice Senior".Koncert poprowadzą: Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Oszczyk i Aleksander Sikora.