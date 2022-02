Nowa odsłona serwisu parkiet.com. Relacja z rynków kapitałowych na żywo

Łukasz Szewczyk

• Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet" (Gremi Media SA) uruchomiła nową wersję serwisu internetowego.

• Aktualna witryna oprócz nowej szaty graficznej i platformy technologicznej CMS oferuje relacje z rynków kapitałowych na żywo

Najbardziej istotne tematy opisywane, relacjonowane i analizowane przez dziennikarzy "Parkietu", analityków i ekonomistów, w czasie rzeczywistym od rana do wieczora - to nowość serwisu parkiet.com, który zgodnie z zapowiedzią wydawcy Gremi Media jako pierwszy w kolejności po rp.pl przeszedł gruntowną przebudowę, zarówno od strony wizualnej jak i technologicznej.- mówi Andrzej Stec, red. naczelny dziennika "Parkiet".Rezultatem zaawansowanych prac nad witryną jest zmiana szaty graficznej oraz layoutu. Strona główna serwisu została skrócona, co pozwoliło na wyeksponowanie i wyselekcjonowanie treści najbardziej atrakcyjnych dla czytelników. Dużym udogodnieniem jest rozbudowana tabela notowań, która obecnie została na niej wyeksponowana w formie widgetu. Rozmieszczenie, wygląd i funkcjonalności elementów narzędziowych, takich jak notowania czy wykresy zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności oraz wygody użytkowania. Skutkuje to szybszym działaniem strony oraz jej elementów na smartfonachi tabletach korzystających z internetu mobilnego. Dużym atutem jest nowe, bardziej przejrzyste menu, które w bardziej przystępny sposób pozwala użytkownikowi na dotarcie do interesujących go treści. Dzięki uproszczonej nawigacji użytkownicy mogą w bardziej intuicyjny sposób przemieszczać się po stronie, korzystającego zarówno z urządzeń mobilnych, jak i desktopowych.Za zmianami wizualnymi i ulepszaniami technologicznymi stoi przeniesienie strony na nowy, wielokanałowy system zarządzania treścią - CMS (Content Management System), będący narzędziem skrojonym na potrzeby wydawnictwa i jego dalszego rozwoju. Przebudowany CMS pozwala na pracę wszystkich działów redakcji z zachowaniem wszystkich struktur produkcyjnych, począwszy od dziennikarzy, po korektę i wydawców. Finalnie tworzenie, edytowanie, a następnie publikowanie treści będzie się odbywało przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, niezależnie od docelowych kanałów, jakimi będą serwis internetowy, aplikacja mobilna, wydanie papierowe czy archiwum.- mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media SA.Autorem projektu są specjaliści Gremi Media z działu Nowe Media. Za wdrożenie odpowiadały wewnętrzne działy Nowe Media, IT oraz krakowska firma Quantoo.Serwis parkiet.com kierowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych inwestycjami, gospodarką, rynkiem finansowym, a także funkcjonowaniem i ofertą spółek oraz rynków. Według badania Mediapanel w styczniu 2022 r. strona zanotowała 357,5 tys. realnych użytkowników, ponad 1,4 mln odsłon, a średni czas korzystania z serwisu przez użytkownika wyniósł 4 minuty i 43 sekundy.