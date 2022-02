"Pogoda na miłość!" w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Luty 2022 r. w Radiu Pogoda upływa pod znakiem miłości.

• Zespół stacji zachęca wszystkich do udziału w walentynkowej edycji "Koncertu życzeń Radia Pogoda" oraz rozdaje m.in. bilety do kina na filmowe randki.

W styczniu 2020 r. na potańcówce Radia Pogoda w Poznaniu odbyły się spontaniczne oświadczyny, a następnie zaręczyny pary słuchaczy stacji - Katarzyny i Michała. Finałem tej historii będzie wizyta na ślubie pogodnej Młodej Pary wysłanników Radia Pogoda, którzy zrelacjonują go w mediach społecznościowych rozgłośni.- zapewnia szefowa stacji Agata Jońska.Dlatego w lutym Radio Pogoda w akcji "Pogoda na miłość!" zachęca wszystkich do podzielenia się swoimi miłosnymi historiami oraz piosenkami, które nieodłącznie się z nimi kojarzą. Redakcja czeka także na wskazówki dla nowożeńców i wszystkich zakochanych, jak najlepiej wspólnie iść przez życie oraz szczere odpowiedzi, czym dla odbiorców rozgłośni jest prawdziwa miłość. Swoje historie i opinie można przesyłać przez specjalny formularz na stronie internetowej radiopogoda.pl. Najciekawsze będzie można usłyszeć na antenie do końca lutego.Oprócz tego pod znakiem miłości rozgrywane są wyjątkowe konkursy i plebiscyty Radia Pogoda. Do wygrania są m.in. zestawy gier planszowych oraz bilety do kina na filmowe randki.W najbliższy weekend na antenie pojawi się też specjalna edycja "Koncertu życzeń w Radiu Pogoda". Walentynki od słuchaczy stacji osobiście będzie przekazywać Robert Janowski - w sobotę 12 lutego i niedzielę 13 lutego między godz. 10:00 a 15:00. Miłosne wyznania można już przesyłać na radiopogoda.pl.Natomiast 25 lutego stacja zorganizuje na antenie potańcówkę z piosenkami weselnymi pod hasłem "I żyli długo i szczęśliwie".