Viaplay wyprodukuje film opowiadający o Krwawej łaźni sztokholmskiej

Łukasz Szewczyk

• Krwawa łaźnia sztokholmska, jedno z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej makabrycznych wydarzeń w historii Szwecji

• Wydarzenie będzie tematem kolejnej produkcji Viaplay przedstawiającej przeszłość krajów nordyckich szerokiej międzynarodowej publiczności.

• Nagrania do produkcji rozpoczną się jesienią 2022 roku.

Serwis Viaplay należący do Nordic Entertainment Group (NENT Group), jest platformą streamingową wywodzącą się z krajów nordyckich która tworzy treści przedstawiające historię tego regionu Europy. NENT Group zapowiedziała już rozpoczęcie zdjęć do kolejnych filmów opowiadających historie rodem ze Skandynawii.W ciągu roku na platformie pojawią się dwie tego typu anglojęzyczne produkcje filmowe. Pierwszym obrazem cyklu będzie "Hilma" w reżyserii Lasse Hallströma. Kolejny będzie opowiadał o wydarzeniach, które wstrząsnęły XVI-wieczną Szwecją, zyskując miano "krwawej łaźni sztokholmskiej" lub "masakry szwedzkiej". Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest nominowany do Oskara Mikael Håfström.Krwawa łaźnia sztokholmska miała miejsce w 1520 roku, gdy społeczeństwo było bardzo podzielone. Wówczas grupa szwedzkich arystokratów postanowiła wystąpić z Unii Kalmarskiej i zaczęła spiskować w celu obalenia duńskiego króla Chrystiana II, który zmierzał do Sztokholmu, by stłumić powstanie szwedzkich buntowników. W tym samym czasie, w innej części Szwecji, rozgrywały się losy Anne Eriksson oraz jej przybranej siostry Freji, chcących wymierzyć sprawiedliwość na ludziach, którzy zamordowali ich rodzinę w dniu ślubu Anne. Obie siostry zostały wciągnięte w bezwzględną intrygę i walkę o władzę, której kulminacją była trzydniowa masowa egzekucja pod wodzą Chrystiana II. Wydarzenie to stało się później znane jako krwawa łaźnia sztokholmska.Platforma Viaplay została niedawno uruchomiona w Stanach Zjednoczonych, a do końca 2023 roku będzie obecna na 16 rynkach. Poprzez produkcje tworzone z myślą o międzynarodowej publiczności, Nordic Entertainment Group oraz serwis Viaplay buduje pozycję wiodącej platformy streamingowej w Europie.- mówi Filippa Wallestam, EVP i Chief Content Officer w Nordic Entertainment Group.Premiera filmu ,,Krwawa Łaźnia Sztokholmska'' odbędzie się na platformie streamingowej Viaplay, należącej do Nordic Entertainment Group i planowana jest na 2023 rok. Reżyserem filmu jest Mikael Håfström, autorami scenariusza są Erlend Loe (,,Kamikaze''), oraz Nora Landsrød. Film zostanie wyprodukowany przez Viaplay Studios, a producentem jest Helena Danielsson (,,Hilma'' ; ,,Quick''). Koproducentem jest Nordisk Film.