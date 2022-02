Gala ONE Championship: Bad Blood na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Wkroczyliśmy dopiero w drugi miesiąc bieżącego roku, a organizacja ONE Championship planuje już trzecie fascynujące wydarzenie

• Tym razem w Singapurze walką wieczoru będzie starcie o pas mistrza świata w wadze koguciej.

• Relacja na żywo w Fightklubie

Podczas gali Bad Blood organizatorzy zaplanowali w main cardzie sześć pojedynków - pięć w formule MMA i jeden w Muay Thai. Konfrontacją wieczoru będzie długo zapowiadana walka o pas w wadze koguciej, o który rywalizować będą Bibiano Fernandes i John "Hands of Stone" Lineker.Pierwszy z nich to najdłużej urzędujący mistrz ONE w historii. Fernandes sięgnął po tytuł w 2013 roku pokonując Soo Chul Kima. Mistrzostwa bronił skutecznie aż przez pięć lat, wreszcie w 2018 roku tytuł odebrał mu Kevin Belingon. Porażka ta zapoczątkowała jedną z najgorętszych trylogii w sportach walki i na stałe zapisała się w historii MMA. Do kolejnego starcia między oboma fighterami doszło pięć miesięcy później i tym razem górą był już Brazylijczyk, który nie tylko odzyskał stracony pas, ale w październiku 2019 roku obronił go w kolejnej walce z Beingonem, udowadniając jednocześnie, że to on jest niekwestionowanym królem kategorii koguciej.Teraz, po ponad dwóch latach od tamtego wydarzenia, pas spróbuje odebrać Brazylijczykowi aktualny lider rankingu wagi koguciej, jego młodszy o 10 lat rodak, John Lineker. To z kolei jedna z ikon UFC, "Hands of Stone" walczył bowiem dla tej organizacji przez siedem lat, odnosząc w tym czasie dwanaście zwycięstw. W ONE debiutował dwa i pół roku temu w Dżakarcie, wygrywając decyzją sędziów z Muinem Gafurowem. W dwóch kolejnych walkach wygrał przez TKO z Kevinem Belingonem i przez KO z Troyem Worthenem. Czy Fernandes będzie pierwszym rywalem w ONE, który odeśle go do narożnika?W drugiej najciekawszej walce wieczoru będziemy świadkami starcia o tymczasowym pas mistrzowski w wadze ciężkiej, o który zawalczą Rosjanin Anatolij Malykhin z Białorusinem Kirillem Grishenko. Obaj w swoich dotychczasowych karierach nie zaznali jeszcze smaku porażki, w piątek w Singapurze dla któregoś z nich ta imponująca seria dobiegnie końca. Smaczku całej rywalizacji dodaje jeszcze fakt, że dotychczasowe zwycięstwa w przytłaczającej części odnosili oni nokautując swoich rywali. Zapowiada się więc niezwykle ciekawe widowisko w królewskiej kategorii wagowej.W głównej karcie gali zalazło się również miejsce dla ulubieńca fanów, Jonathana Haggerty'ego, który skrzyżuje rękawice z Mongkolpetchem Petchyindee w wadze muszej Muay Thai. Haggerty, były mistrz świata ONE i obecny pretendent do drugiego miejsca w rankingu, wciąż podnosi się po dwóch bolesnych porażkach z Rodtangiem Jitmuangnonem. Wprawdzie Brytyjczyk w swoich kolejnych walkach pokonał Taikiego Naito oraz Arthura Meyera, dopiero jednak ewentualna efektowna wygrana podczas Bad Blood z wysoko cenionym Tajem, może odbudować jego morale i pozwolić mu uwierzyć w kolejną walkę o pas.Gala ONE Championship: Bad Blood w piątek 11 lutego o godz. 11:00 na żywo w Fightklubie.