TVN7 wciąż bez koncesji. Gwiazdy stacji odliczają dni do końca nadawania (wideo)

Łukasz Szewczyk

• KRRiT wciąż nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia koncesji TVN7

• Na antenie strachu rozpoczyna się kampania informacyjna związana z koncesją TVN7.

• W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy i ostrzegają, że kanał może niedługo zakończyć nadawanie

• Widzowie mogą wyrazić solidarność z kanałem zwracając się do KRRiT o niezwłoczne przyznanie koncesji