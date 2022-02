Filmowe premiery i seriale od Sony na wyłączność w HBO i HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Dobra informacja dla widzów kanałów HBO oraz użytkowników nowej platformy HBO Max, która w Polsce zadebiutuje już 8 marca 2022 roku.

• Sony Pictures Television i WarnerMedia rozszerzają zakres umowy dotyczącej dystrybucji treści na terenie Europy Środkowo-Wschodniej

Sony Pictures Television i WarnerMedia rozszerzają zakres podpisanej między spółkami umowy dotyczącej dystrybucji treści na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki niemu najnowsze, premierowe filmy fabularne Sony Pictures Entertainment będą dostępne w całym regionie na wyłączność w kanałach HBO oraz na platformie streamingowej HBO Max.- powiedział Hannes Heyelmann, Executive Vice President, Programming, WarnerMedia EMEA.Wśród filmów Sony Pictures Television, których dotyczy umowa, znajdują się m.in. hity filmowe, w tym m.in. takie produkcje, jak: "Venom 2: Carnage" (Venom: Let There Be Carnage), "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" (Ghostbusters: Afterlife), "Unchartered, Morbius" oraz "Spider-Man: Bez drogi do domu" (Spider-man: No Way Home), który zadebiutował w kinach w grudniu zeszłego roku, plasując się wśród trzech najbardziej kasowych otwarć kinowych wszech czasów, i do tej pory zarobił na całym świecie 1,7 miliarda dolarów.Do listy tytułów, których dotyczy porozumienie zaliczają się też takie filmy, jak doceniony przez krytyków "Ojciec" (The Father), a także "Świąteczny szok" (Happiest Season), "Galeria złamanych serc" (The Broken Hearts Gallery) czy "Monster Hunter" oraz wiele produkcji Sony Pictures Television z popularnych serii, w tym m.in. serial "Hotel Transylvania", "Piotruś Królik" i "Piotruś Królik 2: Na gigancie", "Spider Man: Homecoming", "Spider-Man: Uniwersum", "Niesamowity Spider-Man 1 i 2", oraz "Jumanji: Przygoda w dżungli".- dodał Mark Young, Executive Vice President, Networks & Distribution, Sony Pictures Television EMEA.Umowa dotycząca dystrybucji filmów i seriali obejmuje wszystkie terytoria Europy Środkowo-Wschodniej, czyli takie kraje jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, oraz Macedonia Północna. W tych krajach już 8 marca uruchomiona zostanie platforma HBO Max , która zastąpi HBO GO.