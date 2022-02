Drugi sezon serialu "Valide" w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Marzenia o sławie, brawura, walka o wpływy i uliczny rap prosto z Francji.

• W drugim sezonie "Valide" na scenę nieoczekiwanie wkracza młoda i utalentowana raperka Sara, która próbuje zbudować swoją pozycję w zdominowanym przez mężczyzn środowisku.

W drugim sezonie przyjaciele Apasha, William i Brahim, chcą rozkręcić własną firmę produkcyjną i zapraszają do współpracy utalentowaną Sarę. Młoda raperka waha się czy przyjąć propozycję. Z jednej strony może być to dla niej życiowa szansa i przełom w karierze, z drugiej zaś żadnej kobiecie nie udało się dotychczas zabłysnąć w tym męskim otoczeniu. Jej obawy potęguje fakt, że samotnie wychowuje dziecko i boi się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Przewodniczką Sary po świecie raperów będzie Ines, która była świadkiem mrocznych wydarzeń, jakie podzieliły całe środowisko. Czy Sara razem z Williamem i Brahimem zrewolucjonizuje francuską scenę rapową, czy może górę wezmą nierozwiązane spory i chęć zemsty?Producentem i współreżyserem drugiego sezonu serialu VALIDÉ jest Franck Gastambide - znany z takich produkcji jak "Taxi 5" czy "Porn in the hood". W roli głównej wystąpiła francuska aktorka i piosenkarka Laetitia Kerfa. W rolę Brahima i Williama ponownie wcielili się Brahim Bouhlel i Saïdou Camara.Serial VALIDÉ został doceniony przez reprezentantów polskiej sceny hip-hopowej: -- mówi Kabe- dodaje raper Vienio. Cały sezon dostępny od rana tego samego dnia w serwisie Canal+ Online.