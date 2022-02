Premiera filmu o Kalinie Jędrusik "Bo we mnie jest seks" w Netflixie na Dzień Kobiet (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Bo we mnie jest seks" - historia zjawiskowej aktorki i piosenkarki Kaliny Jędrusik.

• W roli głównej widzowie będą mogli podziwiać Marię Dębską, która za swój występ otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik - zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie. Oto pierwsza seksbomba PRL i polska Marylin Monroe, która nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym osobom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie..."Bo we mnie jest seks" to ważny fragment z życia Kaliny Jędrusik, o której śmiało można powiedzieć, że jest największą ikoną polskiej popkultury. To historia blasków, cieni, wzlotów i upadków jej zawrotnej kariery.Wydarzeniom z życia Jędrusik towarzyszy atmosfera szalonej zabawy środowiska ówczesnej śmietanki towarzyskiej. W inne barwne postaci polskiej kultury wcielili się: Borys Szyc (Kazimierz Kutz), Paweł Tomaszewski (Tadeusz Konwicki), a także Rafał Rutkowski i Dariusz Basiński (jako Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, twórcy Kabaretu Starszych Panów).