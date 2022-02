"Love Alarm". Walentynki w RMF FM z gwiazdami polskiej muzyki

Łukasz Szewczyk

• W tym roku Walentynki radio RMF FM obchodzić będzie pod hasłem "Love Alarm, czyli wiele hałasu o miłość".

• W akcji wezmą udział gwiazdy polskiej muzyki: Sanah, Doda, Dawid Kwiatkowski, Andrzej Krzywy i Wiktor Dyduła.

Obchody Dnia Zakochanych (14 lutego 2022 roku) RMF FM rozpocznie już od samego rana. W porannym programie "Wstawaj, szkoda dnia" pojawi się kapela mariachi, by stworzyć klimat rodem z meksykańskiej telenoweli. Przy ich akompaniamencie słuchacze będą mogli wygłosić swój "Love Alarm", czyli niezwykłe wyznanie miłości lub problem sercowy, który rozwiąże ekipa poranka.W programie "Byle do piątku" romantyczne wyznania słuchaczy wyśpiewają gwiazdy polskiej muzyki: Sanah, Doda, Andrzej Krzywy i Wiktor Dyduła. To będzie już druga edycja akcji "Ja tu kocham, a ty śpiewaj" - w ubiegłym roku odbyła się z udziałem Sylwii Grzeszczak i Pawła Domagały.RMF FM nie zapomina też o tych, którzy aktualnie nie mają drugiej połówki. Spośród zgłoszeń słuchaczek z historiami o ich najgorszej randce w życiu, Dawid Kwiatkowski, czyli radiowy "Romeo do wynajęcia", wybierze jedno. Specjalnie dla zwyciężczyni artysta zaśpiewa miłosną serenadę pod jej oknami.Wieczorem wyjątkowe wydanie "POPlisty" pod hasłem "LOVElista" poprowadzi Darek Maciborek, który zagra najpiękniejsze romantyczne przeboje i ballady.