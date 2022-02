Bajkowe Walentynki z Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Kanał Romance TV przygotował specjalną ramówkę z okazji Walentynek.

W niedzielę 13 lutego Romance TV od rana aż do później nocy zaprosi widzów na filmy kojące serce. Stacja porwie widzów na cały przedwalentynkowy dzień do krainy nieograniczonych moż-liwości, gdzie miłość nie zna granic ani przeszkód i co najważniejsze - może przydarzyć się w każdym wieku i momencie naszego życia. W ramach cyklu zostaną pokazane przepiękne filmy miłosne - komediowe i obyczajowe: "Z całego serca: ślub", "Mój George", "Niania mimo woli", "Zaproszenie", "Art & Soul", "Przeznaczenie", "Ratując Madison", "Ucieczka w miłość" oraz "Pan Hoppy i żółwie".- mówi Daniel QCZAJ, trener motywator, ambasador Romance TV.Walentynki w Romance TV będą prawdziwie baśniowe. 14 lutego stacja zaprasza na całodzienny maraton filmowy pod znakiem niezwykłej i magicznej zabawy. Stacja pokaże nowe wersje kla-sycznych baśni, w których zawsze zwycięża wielkie uczucie. Od rana do wieczora widzowie będą mogli obejrzeć takie hity, jak "Jorinde i Joringel", "Baśń o złotym talarze", "Prawdziwa narzeczo-na", "O Jasiu mocarzu", "Ogród Pani Zimy", "Żabi król" czy "Białośnieżka i Różyczka". Punktem kulminacyjnym tego magicznego bloku będzie emitowana o godzinie 20:00 telewizyjna premiera "Królewny Śnieżki nad jeziorem".