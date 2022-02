Serial "Backdoor - wyjście awaryjne" od lutego w Comedy Central

Łukasz Szewczyk

• W lutym na antenie Comedy Central premiera serialu komediowego, który udowodni, że czasami w obliczu codziennych zmagań "humor to jedyne wyjście".

• Nowa produkcja "Backdoor - wyjście awaryjne" w serii zabawnych skeczy pochyli się nad uniwersalnymi tematami społecznymi, politycznymi i kulturowymi.

Wszystko zaczęło się od grupy Porta Dos Fundos - autorów kanału komediowego, który powstał w 2012 roku w Brazylii. Sposób, w jaki twórcy Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro i inni przedstawiają relacje międzyludzkie oraz aktualne kwestie obyczajowe wpisał się w poczucie humoru ogromnej międzynarodowej publiczności. Ich treści dostępne na YouTube, serwisach streamingowych i w mediach społecznościowych wyświetlono przeszło 11 miliardów razy."Backdoor - wyjście awaryjne" to polski odpowiednik brazylijskiego hitu, który powstał dzięki współpracy Grupy Polsat Plus i ViacomCBS Networks Polska. Obejmuje serię dziesięciu 22-minutowych odcinków podzielonych na 5-7 skeczy, które w przewrotny sposób portretują naszą codzienność. Świat oczami "Backdoor" pokaże m. in., że zawsze istnieje rozwiązanie korzystne dla obu stron, mniejsze nie oznacza gorsze, największa siła perswazji leży w dobrej argumentacji, a źródło plotek jest czasem bliżej niż sądzimy. W produkcji w reżyserii Sindre Sandemo według scenariusza Domana Nowakowskiego wystąpili m.in.: Karolina Bacia, Tomasz Borkowski, Sebastian Cybulski, Katarzyna Kołeczek, Marcin Korcz, Paweł Koślik i Magda Smalara.Premierze serialu na kanale Comedy Central towarzyszą działania promocyjne pod hasłem "Humor to jedyne wyjście", które wystartują 14 lutego. Spoty reklamowe oraz zapowiedzi serialu będą emitowane zarówno na kanałach własnych ViacomCBS (m.in. Comedy Central, Paramount Channel Polska), w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube i TikTok), jak i w wybranych serwisach internetowych. Kampania video wsparta będzie również formatami typu display na poszczególnych portalach (m.in. Filmweb.pl). Poza działaniami w digitalu przewidziana jest reklama OOH: na autobusach, nośnikach DOOH oraz wielkoformatowych. Kreację stworzyła agencja Kalicińscy, a media zaplanował dom mediowy Wavemaker.