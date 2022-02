Bayern bez kapitana, Bayer w pościgu za Borussią. Weekend z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bez swojego bramkarza Manuela Neuera zagra w Bayern Monachium w wyjazdowym meczu z VfL Bochum.

• Bayer Levekusen traci już tylko pięć punktów do wicelidera Borussii Dortmund. W niedzielę Borussia gra na wyjeździe z czwartym Unionem Berlin, a w sobotę Bayer ma łatwiejsze zadanie w domowym starciu z VfB Stuttgart

Mecze 22. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:

Manuel Neuer jeszcze w sobotę stał między słupkami bramki Bayernu, dokładając cegiełkę do ważnego domowego zwycięstwa 3:2 nad RB Lipsk, wicemistrzem Niemiec. Drugiego gola dla Bayernu strzelił Robert Lewandowski. Lider tabeli z Monachium utrzymuje zatem bezpieczną przewagę, ma o dziewięć punktów więcej od drugiej Borussii Dortmund.Coraz ciekawsza robi się walka o - jeśli Bayern nie złapie nagłej zadyszki - wicemistrzostwo Niemiec. W ostatni weekend w Dortmundzie Borussia przegrała z Bayerem Leverkusen 2:5. Bayer tym samym zmniejszył straty do drugiego miejsca do pięciu punktów. W tej kolejce zespół z Leverkusen w sobotę o 18.30 gra u siebie z przedostatnim w tabeli VfB Stuttgart, spotkanie można oglądać na platformie Viaplay. A przed Borussią Dortmund trudniejsze zadanie, bo niedzielny wyjazdowy mecz z czwartym w lidze Unionem Berlin, transmisja o 15.30 na Viaplay.plW sobotę o 15.30 grają też czołowe siły Bundesligi z ubiegłego sezonu. Eintracht Frankfurt podejmuje VfL Wolfsburg, czyli zgodnie z tabelą z poprzednich rozgrywek: piąta ekipa gra z czwartą. Teraz jednak Eintracht jest dziewiąty (choć do czwartego Unionu traci zaledwie trzy punkty), a VfL tylko na dwunastym miejscu, od sobotniego rywala ma o siedem punktów mniej (24-31).Wszystkie mecze 22. kolejki Bundesligi można oglądać na żywo z polskim komentarzem wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, spotkania poprzedzi specjalne studio. W sobotę pojawią się w nim Piotr Domagała, Tomasz Urban, Michał Zachodny i Radosław Gilewicz (początek o 15.00), a w niedzielę od 15.00 Justyna Kostyra, Michał Zachodny, Tomasz Urban i Marcin Borzęcki.Piątek (11 lutego):• 20.30komentują Rafał Wolski i Marcin BorzęckiSobota (12 lutego):• 15.30komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• 15.30komentuje Dawid Król• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Radosław Gilewicz• 15.30komentuje Szymon Ratajczak• 18.30komentują Marcin Borzęcki i Tomasz UrbanNiedziela (13 lutego):• 15.30komentują Piotr Domagała i Radosław Gilewicz• 17.30komentują Mariusz Hawryszczuk i Tomasz Urban